¡ÖDOWNTOWN+¡×¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤â
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï24Æü¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÍÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Ç26Æü¤«¤éÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡26Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î²èÎÏ¤ò»ý¤ÄÉÍÅÄ¤¬¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¶õ¤ò²£ÀÚ¤ëÈô¹Ô±À¡×¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¯²áÄø¤ò»£±Æ¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¤È¹õ¤¤Àþ¡×¡£º£²ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿29Æü¤«¤é¤ÏÉÍÅÄ¤Î²áµîºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£MBS¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ª¡×¡¢¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¸åÇÚ¤È¹Ô¤¯¡¡²Æì¤ÎÎ¹¡×¤Î3¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£º£¸å¤âÇÛ¿®ºîÉÊ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£