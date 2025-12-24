Ž¢ÆüËÜ¤Î¿·´´ÀþŽ£¤òÇä¤é¤º¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡ÄŽ¢Âß¤·¤¿¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤Ž£½¬¶áÊ¿¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿·´´Àþ¤ÎÅ¥¾Â
¢£Ãæ¹ñ¤ËÍøÊ§¤¤¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÂçÀÖ»ú¡É
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Á¥Ð¥ó¥É¥ó´Ö¤Î¹âÂ®Å´Æ»¡ÖWhoosh¡Ê¥¦¡¼¥·¥å¡Ë¡×¤¬¿¼¹ï¤Ê»ñ¶âÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¿ÄÂ¼ýÆþ¤¬¿¤Ó¤º¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿·úÀßÈñ¤ÎÍøÊ§¤¤¤âËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¹ñ²ÈÍ½»»¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤¿ºÄÌ³¤ÎºÆÊÔ¸ò¾Ä¤È¤¤¤¦¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡Ö¸øÅªµßºÑ¡×¤Ë¾è¤ê½Ð¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢´Å¤¤¼ûÍ×Í½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Åê»ñ·×²è¤Î¥Ä¥±¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤È¤·¤ÆÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç³«¶È¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Áö¤ì¤ÐÁö¤ë¤Û¤ÉÀÖ»ú¤¬ËÄ¤é¤à»´¾õ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¾ÜÊó¤·¤¿¡Ê¡ÖÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¡×¤òÇä¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ÖÁö¤ë¤Û¤ÉÂçÀÖ»ú¡×¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿·´´Àþ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿½¬¶áÊ¿¤ÎÂç¸í»»¡Ë¡£ºÄÌ³Ä¶²á¤Î¡Ö»þ¸ÂÇúÃÆ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¦¡¼¥·¥å¤À¤¬¡¢¼ý±×²þÁ±¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÁ´¤¯Î©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Â¦¤Ï·úÀßÈñ¤ÎÂçÈ¾¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤ËÍøÊ§¤¤¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¹âÂ®Å´Æ»¤ÎÁí»ö¶ÈÈñ¤ÏÅö½é·×²è¤ÎÌó60²¯¥É¥ë¤«¤éÌó72²¯2000Ëü¥É¥ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ß¡¢¤½¤ÎÌó75¡ó¤¬Ãæ¹ñ¹ñ²È³«È¯¶ä¹Ô¡ÊCDB¡Ë¤«¤é¤ÎÄ¹´ü¥í¡¼¥ó¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í»»ñ¤ÎÆâÌõ¤ÏÂç¤¤¯Æó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£°ì¤Ä¤ÏÅö½é·×²èÊ¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ¯Íø2¡ó¤Î¼Ú´¾¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÄ¶²á¥³¥¹¥ÈÊ¬¤ÎÌó12²¯¥É¥ë¤òÏÅ¤¦¤¿¤á¤ÎÇ¯Íø3.4¡ó¤ÎÄÉ²Ã¼Ú´¾¤À¡£
¡Ê»²¹Í¡¡The University of Melbourne¡ÖThe Whoosh debt debacle: what the need for speed will cost Indonesia¡×¡Ë
¤³¤ì¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼ÚÆþ»Ä¹â¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÌó1²¯2000Ëü¥É¥ë¡¢¤ª¤è¤½190²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¿øÃÖ´ü´Ö¤Î½ª¤ï¤ë27Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¸µËÜ¤ÎÊÖºÑ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ê»²¹Í¡¡VOI¡ÖMegaprojects That Ended In Deadlock?¡×¡Ë
¢£Ê¿¶Ñ¾è¼ÖÎ¨¤Ï5³äÁ°¸å¤Ç¡¢¶õÀÊÌÜÎ©¤Ä
´Î¿´¤Î±¿ÄÂ¼ýÆþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÆü¾ï¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤«¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥¦¡¼¥·¥å¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Á¥Ð¥ó¥É¥ó´Ö¤ò1Æü¹ç·×56ËÜ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1ÊÔÀ®¤Ï8Î¾¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤Ï¹ç·×601ÀÊ¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ã±½ã·×»»¤Ç1Æü¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëºÂÀÊ¿ô¤Ï3Ëü3656ÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï¤É¤¦¤«¡£³«¶È¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î¾èµÒ¿ô¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í1Æü¤¢¤¿¤ê1Ëü6000¡Á1Ëü8000¿Í¡¢½µËö¤Ç¤â2Ëü¿Í¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ï¢µÙ¤äÂç·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¤Ï2Ëü5000¿ÍÁ°¸å¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÂÀÊ¶¡µë¤Î7³äÄøÅÙ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡Ê»²¹Í¡¡KCIC¡ÖWhoosh Berhasil Layani 6,06 Juta Penumpang Sepanjang 2024¡×¡Ë
°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¿¶Ñ¾è¼ÖÎ¨¤Ë´¹»»¤·Ä¾¤¹¤È¤¶¤Ã¤¯¤ê5³äÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¡£½µËö¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ê¤Éº®»¨»þ¤òÀÚ¤ê¼è¤ì¤Ð¡ÖËþ°÷¡×¤Î°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶õÀÊ¤ò¤«¤Ê¤ê»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊØ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Á¥Ð¥ó¥É¥ó´Ö¤ÎÊÒÆ»±¿ÄÂ¤ÏÌó25Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó2300±ß¡Ë¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Î±¿ÄÂ¼ýÆþ¤Ï¤ª¤ª¤è¤½1Ãû5000²¯¥ë¥Ô¥¢ÄøÅÙ¡ÊÌó140²¯±ß¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆü¡¹¤Î±¿¹Ô·ÐÈñ¤äÊÝ¼éÈñÍÑ¤òº¹¤·°ú¤¯Á°¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Íø±×¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï2Ãû¥ë¥Ô¥¢¤ÎÍøÊ§¤¤¤¹¤é¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ê»²¹Í¡¡Katadata¡ÖDanantara dan Pemerintah akan Berbagi Peran Tangani Utang Kereta Cepat Whoosh¡×¡Ë
¢£Ãæ¹ñ¤ÎÁÛÄê¤Ê¤é¡Ö¾è¼ÖÎ¨200¡ó°Ê¾å¡×¤¬É¬Í×
¥¦¡¼¥·¥å¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤Î¹çÊÛ´ë¶ÈPT Kereta Cepat Indonesia-China¡ÊKCIC¡Ë¤Ï¡¢24Ç¯ÄÌÇ¯¤Ç¤Ï4.2Ãû¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó400²¯±ß¡Ë¤ÎÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Â¦¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¹ñ±Ä¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÅ´¡ÊKAI¡Ë¤¬2.23Ãû¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó200²¯±ß¡Ë¤òÉéÃ´¤·¤¿¡£
25Ç¯Á°È¾¤Ë¤ÏÍøÍÑµÒÁý²Ã¤â¤¢¤Ã¤ÆÂ»¼ºÉý¤Ï¼ã´³²þÁ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤âKCIC¤ÏÆ±¾åÈ¾´ü¤Ë1.6Ãû¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó160²¯±ß¡Ë¤ÎÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤¿¡£É®Æ¬½Ð»ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ëKAI¤¬¤½¤Î²áÈ¾¤òÉéÃ´¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Í¡¡detikFinance¡ÖJalan Keluar dari Kemelut Kereta Cepat¡×¡Ë
¾è¼ÖÎ¨¤¬5³ä¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÅö½éÍ½Â¬¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê5Ëü¡Á7Ëü6000¿ÍÁ°¸å¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ´ÖÃÍ¤ò¤È¤Ã¤Æ6Ëü¿Í¡¿Æü¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÊ¿¶ÑÍøÍÑ¼Ô¡Ê2Ëü¿ÍÁ°¸å¡Ë¤Î3ÇÜ¤Ë¶á¤¤¿ô»ú¤À¡£
¸½ºß¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¶¡µëºÂÀÊ3Ëü7000¶¯¤ÎÁ°Äó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç6Ëü¿Í¤ò±¿¤Ü¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¾è¼ÖÎ¨¤Ï160¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£7Ëü6000¿Í¤Ê¤é200¡ó°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆó¿Í¤¬¤±¤ÎÀÊ¤Ë»Í¿ÍµÍ¤á¹þ¤à¡×¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÎó¼ÖËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢ÊÔÀ®¤ò2ËÜÏ¢·ë¤·¤Æ16Î¾¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼êÃÊ¤ÇÀÊ¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Î¼ÖÎ¾Åê»ñ¤È±¿¹Ô¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤¬È¼¤¦¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¸µ¤ÎÍ½Â¬¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿ô»ú¤Ï¡¢±¿Å¾ËÜ¿ô¤ÈÊÔÀ®ÍÆÎÌ¤òÂçÉý¤Ë¡ÖÀ¹¤Ã¤¿¡×¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê±¿¹Ôµ¬ÌÏ¤È¤ÏÁ°Äó¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Î·Á¤Ç±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÅö½é¤ÎÍ½Â¬¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
¢£¡ÖÆüËÜ°Æ¤Ê¤éÍøÊ§¤¤¤Ï20Ê¬¤Î1¤ÇºÑ¤ó¤À¤Ï¤º¡×
¿ô»ú¤òÁÇÄ¾¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢ÍøÂ©¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¸µËÜÊÖºÑ¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ðº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Î©¤¿¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ°Æ¤Ê¤éÍøÊ§¤¤¤Ïº£¤Î20Ê¬¤Î1¤ÇºÑ¤ó¤À¤Ï¤º¤À¡×¡£¥¦¡¼¥·¥å¤Î·úÀßÈñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Êµð³Û¤ÎÍøÊ§¤¤¤òÊú¤¨¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢Ä¶Äã¶âÍø¤ÎÆüËÜ°Æ¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹½¿Þ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¹ñ²ÈÍ½»»¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Ãæ¹ñ°Æ¡×¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀ¯¼£¾å¤Î»×ÏÇ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¿ô»ú¤À¤±¸«¤ì¤Ð¶Ë¤á¤ÆÍÍø¤À¤Ã¤¿¡£»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó62²¯¥É¥ë¤òÁÛÄê¤·¡¢¤½¤Î75¡ó¤òÆüËÜ¤Î±ß¼Ú´¾¤ÇÏÅ¤¦¡£¶âÍø¤ÏÇ¯0.1¡ó¡¢ÊÖºÑ´ü´Ö40Ç¯¡¢¤¦¤Á10Ç¯¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Â¦¤Ë¾ùÊâ¤·¤¿¾ò·ï¤À¡£»Ä¤ê25¡ó¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Î¹ñ²ÈÍ½»»¤«¤éµò½Ð¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ÎºÄÌ³ÊÝ¾Ú¤¬ÉÕ¤¯¡£Åµ·¿Åª¤ÊÀ¯ÉÜ´Ö¶¨ÎÏ¡ÊG to G¡ËÊý¼°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê»²¹Í¡ÖJICA ¡ÈFeasibility Study for Jakarta-Bandung High Speed Railway Project¡É¡×¡Ë
Ã±½ã·×»»¤Ç47²¯¥É¥ëÁ°¸å¤ò0.1¡ó¤Ç¼Ú¤ê¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯´ÖÍøÊ§¤¤¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤¿ôÉ´Ëü¥É¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥¦¡¼¥·¥å¤¬Êú¤¨¤ëÌó1²¯2000Ëü¥É¥ë¤ÎÍøÊ§¤¤ÉéÃ´¤È¤Ï·å¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£
¢£Ãæ¹ñ¤Î¶âÍø¤Ï¡¢ÆüËÜ°Æ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤
ÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ°Æ¤Ï»ñ¶â¥¹¥¡¼¥à¤ÎÀß·×¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¼«ÂÎ¤Ï55²¯¡Á60²¯¥É¥ë¤ÈÆüËÜ°Æ¤è¤ê¤ä¤äÄã¤¤¶â³Û¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
»ñ¶â¤Î75¡ó¤òÃæ¹ñ¹ñ²È³«È¯¶ä¹Ô¡ÊCDB¡Ë¤«¤é¤Î¥í¡¼¥ó¤Ç½èÍý¤¹¤ëÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¶âÍø¤ÏÅö½é·×²èÊ¬¤¬Ç¯2¡ó¡¢Ä¶²áÍ½»»Ê¬¤¬3.4¡ó¤È¡¢ÆüËÜ°Æ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡ÖºÄÌ³ÊÝ¾Ú¤â¹ñ²ÈÍ½»»¤«¤é¤Îµò½Ð¤âµá¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ê»²¹Í¡¡Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities¡ÖChina¡Çs Economic Diplomacy Towards Indonesia¡Çs Development¡×¡Ë
Í»»ñ¤Î¼Ú¤ê¼ê¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤Î¹ñ±Ä´ë¶È¤Ç¹½À®¤¹¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤«¤é¸«¤ì¤Ð·Á¼°¾å¡¢¼Ú¶â¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤±¤ë´ë¶ÈÂÐ´ë¶ÈÊý¼°¡ÊB to B¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤¬É¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤Ï´ë¶È¤¬Éé¤¦¡£¹ñ²ÈºâÀ¯¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê»²¹Í¡¡ISEAS¡ÖWhy is the High-Speed Rail Project so Important to Indonesia¡×¡Ë
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ÏÆüÃæ¤Î·ã¤·¤¤¼õÃí¶¥Áè¤ÎËö¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¯¡¢À¯ÉÜÊÝ¾Ú¤Î¤Ê¤¤¡×Ãæ¹ñ°Æ¤òÁª¤ó¤À¡£Åö»þ¤Î¥¸¥ç¥³¡¦¥¦¥£¥É¥É¡ÊÄÌ¾Î¥¸¥ç¥³¥¦¥£¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬ºâÀ¯µ¬Î§¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢19Ç¯¤ËÂçÅýÎÎÁªµó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁªµó¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤µ¤»¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼ÂÀÓ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµÞ¤¤¤À¤«¤é¤À¡×¡ÊÀè¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¾å¤¬¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¹ñ²ÈÍ½»»¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Ãæ¹ñ°Æ¡×¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ê¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Á¥Ð¥ó¥É¥ó´Ö¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤ÏÃæ¹ñ»ñ¶â¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹ñ±Ä´ë¶È¤Î½Ð»ñ¤Ç16Ç¯¤Ëµ¯¹©¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¹½ÁÛ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³¸¤ò³«¤±¤ì¤ÐÀÖ»ú¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢µð³Û¤ÎÍøÊ§¤¤¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£
¢£ÊÖºÑ´ü¸Â¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¡¢¶âÍø¤ò²¼¤²¤ë
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¹ñ²ÈÍ½»»¤ò¥¦¡¼¥·¥åµßºÑ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯»ÏÆ°¤·¤¿À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥Ê¥ó¥¿¥é¤À¡£
¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¹ñ±Ä¶ä¹Ô¤ä¹ñ±ÄÀÐÌý¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¹ñ±Ä´ë¶È¤Î³ô¼°¤òÂ«¤Í¤ë¡£É½¸þ¤¤Ï¹ñ²ÈÍ½»»¤ÎÉéÃ´¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹ñ±Ä´ë¶È¤«¤é¤ÎÇÛÅö¤ò¸¶»ñ¤ËºÄÌ³ÉéÃ´¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¹½¿Þ¤òÉÁ¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÍè¤Ï¹ñ¤Î»ñ»º¤Î¤Ï¤º¤ÎÇÛÅö¤ò¡ÖÎ®ÍÑ¡×¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢·Á¼°¾å¤Ï¹ñ²ÈÍ½»»¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Í¡¡Katadata¡ÖDanantara dan Pemerintah akan Berbagi Peran Tangani Utang Kereta Cepat Whoosh¡×¡Ë
¥À¥Ê¥ó¥¿¥é¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñÂ¦¤È¥¦¡¼¥·¥å¤ÎºÄÌ³ºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤ÊÏÀÅÀ¤Ï¡¢¡ÊÖºÑ´ü´Ö¤ò40Ç¯¤«¤éºÇÂç60Ç¯¤Ø±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢Åö½é·×²èÊ¬¤Î¥É¥ë·ú¤Æ2¡ó¤ÈÄ¶²áÊ¬¤Î¿ÍÌ±¸µ·ú¤Æ¤Î3.4¡ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¡¢£¥É¥ë·ú¤Æ¤Î°ìÉô¤ò¿ÍÌ±¸µ·ú¤Æ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Î»°¤Ä¤À¡£
Ì¾ÌÜ¾å¤Î¸µËÜ¤Ï¸º¤é¤µ¤º¡¢ÊÖºÑ´ü¸Â¤ò±ä¤Ð¤·¶âÍø¤ò²¼¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¢Êí¾å¤Î¸µËÜ¤Ïºï¸º¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤Ç¸«¤ì¤ÐÃæ¹ñÂ¦¤¬°ìÄê¤ÎÉéÃ´¤ò¤Î¤à¡Ö¥½¥Õ¥È¤ÊÃÍ°ú¤¡×¤Ë¶á¤¤¡£
¡Ê»²¹Í¡¡Framing NewsTV¡ÖRestrukturisasi Utang Whoosh 60 Tahun Dinilai Tak Selesaikan Masalah, Celios: Proyek Tidak Direncanakan Secara Prudent¡×¡Ë
¢£»ö¼Â¾å¤Î¡ÖÆ§¤ßÅÝ¤·¡×¤Ë¶á¤¤
Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÂÓ°ìÏ©¤Î´ú´Ï°Æ·ï¤òºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡Ë¤µ¤»¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÍøÂ©¼ýÆþ¤Î°ìÉô¤òÊü´þ¤¹¤ëÂÅ¶¨¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËèÇ¯¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼ÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤ëÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¼Ú¶â¤ÇÎã¤¨¤ë¤È¡Ö¼«¸ÊÇË»º¤·¤Æ¼Ú¶â¤òÆ§¤ßÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤éÍøÂ©¤â²¼¤²¤ÆÊÖºÑ´ü¸Â¤â¿¤Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸µËÜ¤¬ÊÖºÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆË³¤·¤¯¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡ÖÆ§¤ßÅÝ¤·¡×¤Ë¶á¤¤¡£ÊÌ¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤â½¬¶áÊ¿¤Î¥á¥ó¥Ä¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¾ò·ï¤ò¤Î¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥À¥Ê¥ó¥¿¥é¤Î¥í¥µ¥ó¡¦¥í¥µ¥ËºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ïº£·î2Æü¡¢ºÄÌ³ºÆÊÔ¸ò¾Ä¤ÇË¬Ãæ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¸ò¾Ä¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥×¥ë¥Ð¥äºâÌ³Áê¤âÆ±¹Ô¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÌ¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¹¥¡¼¥à¤Ê¤é¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤òµ¯¤³¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¤Î¥á¥ó¥Ä¤òÄÙ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡¡Reuters¡ÖIndonesia has entered talks with China on high-speed train debt, minister says¡×¡Ë
¢£¡ÖÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¡×¤Ï¡È´ûÄêÏ©Àþ¡É¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿
¥¦¡¼¥·¥å¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î»ö¶È²½Ä´ºº¡ÊFS¡Ë¤ÎÀ®²Ì¤òÅð¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬Æü¥¤ÁÐÊý¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°ãË¡¤Ê¡ÖÅðÍÑ¡×¤ä¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤ë¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¸ø³«»ñÎÁ¤È´Ø·¸¼Ô¾Ú¸À¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¹Ç¯¤«¤±¤ÆÃÛ¤¤¤¿FS¤ÎÅÚÂæ¤Î¾å¤Ë¡¢Ãæ¹ñ°Æ¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¹½¿Þ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Ï¡¢¹½ÁÛ¤ÈÄ´ºº¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2008Ç¯¤´¤í¤«¤éÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥ïÅç¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Á¥¹¥é¥Ð¥ä´Ö¤Î¹âÂ®Å´Æ»¹½ÁÛ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¡£¤½¤ÎÂè1´ü¶è´Ö¸õÊä¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Á¥Ð¥ó¥É¥ó¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£
12Ç¯¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î»Ù±ç¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¦¥Õ¥£¡¼¥¸¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¥Ç¥£¡ÊPre F¡¿S¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ûÂ¸¹âÂ®Æ»Ï©±è¤¤¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥ë¡¼¥È¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤¿¡£
13¡Á14Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏJICA¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊFS¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Ï¥ë¡¼¥È¡¦ÃÏ¼Á¡¦ÀÇÀ©¡¦¼ûÍ×¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤ÊÄ´ºº¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Á¥Ð¥ó¥É¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¸¥ã¥ïÅçÅìÉô¤Î¹ñÆâÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¥¹¥é¥Ð¥ä¤Þ¤Ç¤Î±ä¿¹½ÁÛ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
4¡Á15Ç¯Á°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Â¦¤ËÀµ¼°Äó½Ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°Æ¤Ï°ì»þ¡Ö´ûÄêÏ©Àþ¡×¤Ë¶á¤¤°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê»²¹Í¡ÖFeasibility Study for Jakarta-Bandung High-Speed Railway Project (As a part of Jakarta - Surabaya) Phase I¡×¡Ë
¢£ÆüËÜ¤¬ÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿°Æ·ï¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡È¾è¤Ã¤¿¡É¤«
¹½¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï15Ç¯¤ÎÃæ¹ñ»²Æþ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï15Ç¯²Æ¤´¤í¤ËÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¡¢¤ï¤º¤«¿ô¥«·î¤Î´ü´Ö¤ÇFS¤ò´°Î»¤·¤¿¡£
15Ç¯9·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Æâ³Õ´±Ë¼¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÊ³¬FS¤ò´°Î»¤·¤¿¸å¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¤³¤Î»ö¶È¤Ø¤Î´Ø¿´¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀµ¡£ÆüËÜÂ¦¤Î·×²è¤ÏÀ¯ÉÜ´Ö¤Î±ß¼Ú´¾¥¹¥¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤¬Í½»»¤ò¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæ¹ñ¤Ï¡¢À¯ÉÜÊÝ¾Ú¤ä¹ñ²ÈÍ½»»ÅêÆþ¤òµá¤á¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¡¼¥à¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤è¤ê°Â¤¯¡¢¹ñ²ÈÍ½»»¤ò»È¤ï¤Ê¤¤°Æ¡×¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ°Æ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±·îËö¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ÏÀµ¼°¤Ë¡Ö¹âÂ®Å´Æ»¤ÏÃæ¹ñ°Æ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹ñ±Ä´ë¶È¤¬15Ç¯10·î¤ËÀµ¼°¤Ë·ÀÌó¤òÄù·ë¡£±¿Í¢¾Ê¤¬16Ç¯1·î¤Ë¥ë¡¼¥Èµö²Ä¤ò½Ð¤·¡¢µ¯¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»þ·ÏÎó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¹½ÁÛ¤·¡¢FS¤ÇÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿°Æ·ï¤Ë¡¢ºÇ½ªÃÊ³¬¤ÇÃæ¹ñ°Æ¤¬¡È¾è¤Ã¤¿¡É¡×¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬Ç»¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤¿¤À¡¢²¾¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬ÆüËÜ°Æ¤òÃæ¹ñ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ë¡Åª¤Ë°ãË¡¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£JICA¤ÎÄ´ºº¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¶¨ÎÏ»ö¶È¤Ç¡¢¶¥¹ç¹ñ¤Ë¡Ö»²¹ÍºàÎÁ¡×¤È¤·¤Æ»²¾È¤µ¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÒë¤á¤ë¼êÎ©¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤äJICA¤â¡¢¡ÖÅðÍÑ¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤Æ¸ø¼°¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÍ¢½Ð»þ¤Î¾ðÊó¤ÎÊÝÁ´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¡×¤Ç¤âÅ¥¾Â¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À
¤³¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¤â¤·ÆüËÜ°Æ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦²¾Äê¤À¡£ÆüËÜÂ¦¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¤Ï³«¶È»þ4Ëü4000¿Í¡¿Æü¡¢2050Ç¯¤Ë¤Ï14Ëü8000¿Í¡¿Æü¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼Â¤Î¼ÂÀÓ¤Î2ÇÜ¶¯¤òÅö¤Æ¤³¤ó¤À»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ°Æ¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¡£ÆüÃæÁÐÊý¤È¤â¼«Æ°¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬ÂçÎÌ¤Ë¹âÂ®Å´Æ»¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¡ÖÉÂ¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¥³¥¹¥È¤ÎÌÌ¤Ç¤âÆüÃæ¤Ï»ÏÈ¯¤È½ªÅÀ¤Î±Ø¤Î°ÌÃÖ¤ò½ü¤¥ë¡¼¥È¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤È¥Ð¥ó¥É¥ó¤ÎÅÔ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë±Ø¤òÀßÃÖ¤·Ä¾ÄÌ¤Ç·ë¤ÖÆüËÜ°Æ¤Ï¡¢¹Ù³°¤Î³«È¯Á°Äó¤Ç±Ø°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤¿Ãæ¹ñ°Æ¤è¤ê¤âÅÚÃÏ¼ýÍÆ¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£
Á´ÂÎÅª¤Ê¹©´ü¤âÄ¹°ú¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤JICA´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³«¶È¤ÏÁá¤¯¤Æº£Ç¯¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢Ä¶²á¥³¥¹¥È¤ò¤á¤°¤ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Â¦¤ÈÅ¥¾Â¤ÎÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤â¤·ÆüËÜ°Æ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¾èµÒ¿ô¤äºÎ»»À¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤ÏÆüËÜ°Æ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¹õ»ú¤Î¿·´´Àþ¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£º£¸å¤Î¡È¥¤¥ó¥Õ¥éÍ¢½Ð¡É¤Î¶µ·±¤Ë
¤³¤¦¤·¤¿½Å¤¤²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¤Ê¤ª¡Ö¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Á¥¹¥é¥Ð¥ä±ä¿¡×¤ÎÌ´¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±ä¿µ÷Î¥¤ÏÌó700¥¥í¤ËµÚ¤Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¸½¹Ô¤Î¶è´Ö¤À¤±¤Ç¤â¡ÖÍøÊ§¤¤¤¬±¿ÄÂ¼ýÆþ¤ò¾å²ó¤ê¡¢40Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âºÎ»»¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£¹âÂ®Å´Æ»¤ò¥¹¥é¥Ð¥ä¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ºâÀ¯Åª¤Ë¤âÀ¯¼£Åª¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡Öº£¤«¤é¤Ç¤â±ä¿ÉôÊ¬¤ÏÆüËÜ¤ËÍê¤á¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·´´Àþ¤Ïµ»½Ñ¤Î·ë¾½¤È¤·¤Æ½¡¶µÅª¤Ê½Å¤ß¤¬¤¢¤ëÂ¸ºß¡£Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ°Æ¤ò°ìÅÙÃÇ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢À¤ÏÀ¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¡£
ÆüÃæ¤Î»×ÏÇ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¦¡¼¥·¥å¤Ï¡¢Á°À¯¸¢¤«¤é¤Î½Å¤¤²ÝÂê¤È¤·¤Æ¸½À¯¸¢¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬»ÙÊ§¤¦Âå½þ¤ÏÂç¤¤¤¡£¹ñ²ÈÍ½»»¤òÅêÆþ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ÌÃî¿§¤ÎÊýË¡¤òÁª¤ó¤À¥Ä¥±¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¥¦¡¼¥·¥å¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃ±¤Ê¤ë¼õÃí¶¥Áè¤Î¾¡ÇÔ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¶µ·±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥Û¥¹¥È¹ñ¤¬¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ëFSÀ®²Ì¤ò¤É¤¦°·¤¤¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂ¾¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¶¦Í¤·¤¦¤ë¤Î¤«¡£¤É¤³¤«¤é¤¬ÀµÅö¤Ê¶¨ÎÏ¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬ÉÔ¸øÀµ¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥É¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¶½¹ñ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÍ¢½Ð¤È¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é³°¸ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤Å¤¯¤ê¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¤¢¤êÊý¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÍ¢½Ð¤¹¤ëÂ¦¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂ¦¤Î»ÑÀª¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î½Å¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
ÀÖ°æ ½ÓÊ¸¡Ê¤¢¤«¤¤¡¦¤È¤·¤Õ¤ß¡Ë
¡Ö¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ÆüÊó¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¦¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô
¶È³¦»æ¡¢»þ»öÄÌ¿®¼Òµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢½µ´©»ï¤Ë´ó¹Æ¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òµ¯ÅÀ¤ËASEAN¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
----------
¡Ê¡Ö¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ÆüÊó¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¦¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô ÀÖ°æ ½ÓÊ¸¡Ë