23日の片山さつき財務大臣の記者会見で、長期金利の上昇やアベノミクス政策について質問が飛んだ。

【映像】「失礼ですよ」大臣が記者を一喝した瞬間（実際の様子）

記者が「長期金利が27年ぶり2.1％に。高市さんが総裁になった時1.65％でしたから、かなりのペースで長期金利の上昇が続いている。これはマーケットでは高市政権の財政政策に対して非常にネガティブな反応、放漫財政であるという判断だと思います。これについて日本の財政を預かる大臣としてどうお考えか？」と質問。

片山大臣は「金利のひとつひとつの動きというのが財政のさまざまな動きに直接リンクしているということは無いと思っていますので、我々は秩序の中の政策だと思っている。責任ある積極財政を行っているということで、補正予算も編成してご説明もいたしましたし、それについてIMF総裁から『財政の持続可能性にきちっとご配慮してますね』とお言葉をいただいたように、私もひんぱんにG7の面々と話しますが何か疑念を感じられている方は誰もいらっしゃいませんし、きちっと持続可能な財政というところを維持した中で財政政策をやっていると考えていますので、そのようなご批判はあたらないと思います」と答えた。

記者がさらに「責任ある積極財政と言っていることが全くマーケットに伝わっていない、マーケットは逆の反応をしている、放漫財政と見ているんじゃないですかという質問ですが、それはマーケットが間違っているということでしょうか？」と質問。

片山大臣は「きのうからきょうにかけて少し落ち着いてなかったでしたっけ？ただそれはそういう小さい動きも大きい動きもいろいろあるでしょうけれども、それについて私が特にコメントするということはいたしておりません」と答えた。

記者はさらに、「高市政権はアベノミクスを基本的に継承する立場ですが、日銀総裁会見で植田総裁に聞いたところ、アベノミクスの最後の仕上げであると、つまり終わりを迎えているところだと、最後の仕上げという認識を示されました。片山大臣はアベノミクスについてどういうふうに評価して、アベノミクスから決別するタイミングが過ぎていると思うが、それについてどういうふうに考えますか？」と質問。

片山大臣は「私たちは3年3カ月野党でした。そして選挙で大勝して安倍政権ができて、そこでアベノミクス3本の矢が始まったんですが、その前に我々が受け継いだ政権の株価がいくらだったか、為替がいくらだったか思い出していただきたい。こういう状況が続いてたら、じゃあよりよい経済になったとはありえないと思いますので」と言ったところで、記者が「それは13年前ですが」と口をはさむと、片山大臣は「すいません私まだしゃべっているんですけど、失礼ですよ」と気色ばんだ。

そして、「今ご指摘のあったアベノミクスというのは13年前に始まっておりますから、それからいろいろ変遷したかもしれませんし、安倍政権自体が安倍総理が引退されたことで岸田さんに代わってその後それが明確に維持されたのかどうか。私の記憶では基本的には継承するようなことをおっしゃっていた方が多いような気もしますけれども。高市総理もあるいは総裁の時点でもおっしゃっていたように、まさに引き継がれたときの理念というかそのときの打ち出したものというのは、私たちは大きな転換であり大きな成功であると思ってます。それを受け継いでいるという意味があるのは当然だと思うんですが、金融情勢あるいはその他諸情勢が変わっているというのは当たり前なので、それに対応すべく今回は特に3本目の矢に対応すべく、危機管理投資・成長投資を中心とした投資で強い経済をつくることに重きをおいて、すぐに対応を補正予算から取っているという意味では現代版で対応しているということです。その部分が継承なのかどうなのかという議論は私はあんまり意味がないなと思いますが、（植田）総裁がそうおっしゃった詳しい理由についてはお話はしておりませんが特にそれほど驚くことはないのではないかと思います」と述べた。（ABEMANEWS）