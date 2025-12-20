[12.20 SBSカップ第2節 U-18日本代表 2-4 U-18スペイン代表 藤枝総合]U-18日本代表、U-18スペイン代表、U-18オーストラリア代表、静岡ユースが総当りのリーグ戦で優勝を争う「2025 SBSカップ国際ユースサッカー」(静岡)は20日に静岡県藤枝市の藤枝総合運動公園サッカー場で第2節を行い、日本はスペインと対戦。2-4で逆転負けし、通算成績は1勝1敗となった。

U-18日本代表の先発メンバー

前半5分、日本はFW徳田誉(鹿島)が右足でネットを揺らすも、オフサイドの判定

前半9分、スペインFWダニエル・ヤニェス・バルラ(レアル・マドリー・カスティージャ)が先制ゴール

スペインの選手たちが喜びを爆発させる

前半12分、日本はFW新川志音(鳥栖U-18)が左足ミドルを左隅に突き刺し、同点

新川は2戦3発の活躍

前半15分、日本は右WB松本果成(湘南)が右足ボレーを決め、勝ち越し

湘南の恩師だった山口智監督とハイタッチ

前半31分、スペインは左SBディエゴ・アグアド(レアル・マドリー・カスティージャ)が左足FK

こぼれをCBマリオ・リバス(レアル・マドリー・カスティージャ)が決めて2-2

日本はMF鈴木楓(FC東京U-18)が強度の高い守備

スペインのCBアンドレス・クエンカ・セフード(バルセロナB)は1年前に欧州CLデビューを果たしている注目株

日本はDF佐藤海宏(鹿島)のスーパークリアなどで食い下がったが……

40分ハーフの後半40分、スペインFWホセ・アンヘル・ガイタン(ビジャレアルB)が勝ち越しゴール

「チームを勢いづけたかった」というFWが決勝点

スペインFWホセ・アンヘル・ガイタン(ビジャレアルB)は後半40分+4分にも左足でゴール