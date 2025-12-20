ºòµ¨¤ÏÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä º£µ¨Ì¤¾¡Íø¤Î¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ç¼é¸î¿À¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
1Ç¯´Ö¤ÎÌµ½êÂ°´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ºò²Æ¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿GK¥À¥Ó¥É¡¦¥Ç¡¦¥Ø¥¢¡£
¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¤¬¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¤ËÂàÃÄ¡£¤½¤³¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¡£¥Þ¥óU¤¬¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤ò¼êÊü¤·¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤ÏÉ¾²Á¤¬ÂçÉý¥À¥¦¥ó¤À¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬Âç¶ìÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï³«Ëë¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î6Ê¬9ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥ê¥¨AºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥ª¥ë¥Ð¥ó¤Ïµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤Ï¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤òÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐËÉ¤²¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡ØFootball Italia¡Ù¤Ï¥ô¥§¥í¡¼¥ÊÀï°Ê³°¤Ë¤â1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥«¥ê¥¢¥êÀï¤ÇDF¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥ë¥Ú¥ë¥È¤¬»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÊü¤Ã¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤âÀµÌÌ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤Î¥ß¥¹¤Ç¾¡¤ÁÅÀ8¤Ï¼º¤Ã¤¿¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ºÅÀÁý²Ã¤òGK¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬°¤±¤ì¤ÐGK¤ËÉÔËþ¤¬½Ð¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤«¡£ºòµ¨¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¡¢¥Ç¡¦¥Ø¥¢¤ÏÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£