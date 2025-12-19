¿¦°÷¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Ïº¤ÏÇ¡Ä¡¡¡Ö°æÀî¥¹¥ー¾ìÏÓ»³¡×º£µ¨¸Â¤ê¤Ç±Ä¶ÈµÙ»ß¤Ø¡ÚÆÁÅç¡Û
12·î17Æü¤Ëº£¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö°æÀî¥¹¥ー¾ìÏÓ»³¡×¤¬¡¢2026Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ»ÜÀß¤Î±Ä¶È¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤ª¤È¤È¤¤¥ªー¥×¥ó¤·¤¿°æÀî¥¹¥ー¾ìÏÓ»³¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ç±Ä¶È¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç±Ä¶È¤òµÙ»ß¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»°¹¥»Ô°æÀîÄ®¤Î°æÀî¥¹¥ー¾ìÏÓ»³¤Ç¤¹¡£
19Æü¤ÎÄ«¡¢¿¦°÷¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Ë±Ä¶ÈµÙ»ß¤òÅÁ¤¨¤ëÊ¸½ñ¤ò¡¢»ÜÀß¤Î·úÊª¤Ë·Ç¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¹¥ー¾ì¤Î¿¦°÷¡Ë
¡ÖµÞ¤ËËÍ¤¿¤Á¤âÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Êº£¥·ー¥º¥ó¡Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë1¤«·î¤°¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¼Ò°÷¤ß¤ó¤ÊÆ°ÍÉ¤·¤¿Ãæ¤ÇÀã¤Å¤¯¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¿¿¤ÃÇò¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¥¹¥ー¾ì¤ò´ÉÍý¤¹¤ë»°¹¥»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ÜÀß¤Î½¤Á¶Èñ¤ä±¿±Ä°ÑÂ÷ÎÁ¤ò¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î¾êÍ¾¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í¹©Â¤Àãµ¡¤Î°Ý»ý½¤ÍýÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¤ä¡¢¸÷Ç®Èñ¤Î¹âÆ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¶â¤¬Äì¤ò¤Ä¤¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ä¶È¤òµÙ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±¿±Ä°ÑÂ÷Àè¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢·ÀÌó¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
Àµ¼°¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î»°¹¥»ÔµÄ²ñ2·îÄêÎã²ñ¤Ç·èÄê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤Ç±Ä¶È¤¬µÙ»ß¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡Ê¹áÀî¸©¤«¤é¡Ë
¡Ö±Ä¶ÈµÙ»ß¡©Ää»ß¡©¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ê¤Î¡©¤¨¤¨¡Ä¤¢¤¢¡Ä¼ä¤·¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ä¤·¤¤¡×
¡Ê°¦É²¸©¤«¤é¡Ë
¡Ö¡Ê±Ä¶È¡Ë¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ä¤±¤É¡¢¥¹¥ー¤ä¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤È¤â»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê¹áÀî¸©¤«¤é¡Ë
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤±¤ó¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤ï¤Ê¡×
±Ä¶ÈµÙ»ß¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥ー¾ì¤Ë¤ÏÃ²´ê½ñ¤Î¥³ー¥Êー¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¸¤á¤é¤ì¤¿½ðÌ¾¤Ï¡¢2·îÃæ¤Ë¸©¤ä»°¹¥»Ô¤ØÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°æÀî¥¹¥ー¾ìÏÓ»³¡×¤Ï1997Ç¯¡¢Åö»þ¤Î°æÀîÄ®¤¬Å·Á³¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë¡¢¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤ò¿·Àß¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï1¥·ー¥º¥ó9Ëü¿Í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×126Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¹¥»Ô¤Ï¡Ö»Ô¤Î´Ñ¸÷¤ä¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë»ÜÀß¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¥é¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¤Ï¡¢2026Ç¯3·î8Æü¤Þ¤Ç¤¹¡£