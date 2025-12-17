「神宮のマウンドが好き」ヤクルト移籍の大道温貴が入団会見　“対戦経験”のある青木宣親GM特別補佐「伸びる真っすぐが印象的」

入団会見を行った大道に青木宣親GM特別補佐も期待(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext

ヤクルトは12月17日、現役ドラフトで広島から移籍した大道温貴の入団会見を行った。

背番号は「46」に決まった大道は「すごくワクワクしています」と心境を述べると、ヤクルトの印象について「僕が入団した年に優勝している。爆発力があるチーム」と語った26歳の右腕は「真っすぐが持ち味」と言い切った。

本拠地はマツダスタジアムから神宮球場に変わるが、「僕自身、神宮のマウンドが好きで、成績自体も一番いい球場。まずはそのいいイメージを使いながら抑えていきたい」と意気込んだ。

八戸学院大から2020年ドラフト3位で広島に入団すると、23年には48試合に登板して3勝1敗、防御率2.72の成績を残し、リリーフとして活躍した。