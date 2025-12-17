リアルタイムで顔が乗っ取られる！？「攻殻機動隊展」で“笑い男”によるハッキングを再現した鏡が登場

2026年1月30日より東京・虎ノ門ヒルズ「TOKYO NODE」で開催される、アニメ「攻殻機動隊」シリーズ史上最大規模の展覧会「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」。その展示詳細が発表され、ファンの度肝を抜く体験コンテンツの数々が明らかになりました。

中でも注目なのが、作中のサイバーテロ「笑い男事件」をモチーフにした「笑い男になる鏡 “Laughing Man Mirror”」です。

■ リアルタイムで顔が「ハック」される体験が可能

この展示では、AR技術とプログラミングを駆使し、展覧会の現場に「笑い男」が出現します。

鏡の前に立つと、顔がリアルタイムで「笑い男」のマークにマスキングされるという、まさに作中のハッキング技術を再現したかのような体験が可能。

「見る者」と「見られる者」の境界が揺らぐこの感覚は、まさに攻殻機動隊の世界そのもの。自分がハッキングの被害者になったような、少し背筋が凍るような没入感を味わえそうです。

■ 制作資料を自ら“発掘”して持ち帰れる！？ファン垂涎の企画も

「笑い男になる鏡 “Laughing Man Mirror”」が体験できるのは、本展の目玉である「GALLERY B “DIG”（掘り起こす）”」セクション。ここではデジタルな体験だけでなく、アナログな「発掘」体験も用意されています。

「手で掘り起こす記憶 “Analog Dig”」（有料チケット制）では、アニメ制作の現場で実際に使われている「カット袋」を、来場者自身が開封することが可能。さらに、その中に入っている複製原画を持ち帰ることができるという、ファン垂涎の企画です。作り手の温もりが残る原画の記憶に、直接触れることができる貴重な機会となりそうです。

また、現代美術家・空山基氏による「草薙素子」をモデルにした新作彫像の展示など、アート方面とのコラボレーションや、タチコマと一緒に原画を巡るARグラス体験「電脳VISION」（事前予約制の有料体験）なども用意されており作品の世界観に、アナログとデジタルの両面から深く“ダイブ”できる構成となっています。

もちろん、攻殻機動隊らしい電脳空間への没入体験も。会場入口の「NODE（思考の結節点）」では、壁一面を覆う巨大なマッピング空間「巨大電脳ネットワークビジュアライザー “Nerve Net”」が登場。来場者が情報の海を泳ぎ、作品のシーンを呼び覚ますような「全能検索インスタレーション」が展開されます。

さらに、歴代監督が本展のテーマであるそれぞれの「Ghost」と「Shell」を語る「STORY（世界への導入）」では、撮り下ろしインタビュー映像を初公開。まさに37年の歴史を持つ同シリーズ史上最大規模の名にふさわしい展示会と言って過言でないでしょう。

「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」の開催は2026年1月30日から4月5日まで。電脳化がまだ済んでいない方も、この展覧会で擬似的に「ゴースト」の囁きを感じてみてはいかがでしょうか。

（C）士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025121706.html