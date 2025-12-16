石原さとみ　3年ぶりに美容誌の表紙　2児の母となるも変わらぬ美貌にファン唖然　産後の“セーブモード”からギアチェンジ

12月15日、女優の石原さとみが、12月22日発売の美容誌『MAQUIA』の表紙を務めることがわかった。同日にその表紙のビジュアルが解禁され話題となっている。

「今回、石原さんが同誌の表紙を飾るのは3年ぶりです。大人の可愛らしさを表現した『通常版』では、ぱっつん前髪でロングの髪の毛をなびかせ微笑むショットが公開されました。さらに色気のある雰囲気の『特別版』では、髪を一つにまとめ、赤いリップが印象的なクールな印象の強いショットが公開。2つのパターンの表紙が明かされ、彼女の違う表情が楽しめます」（ファッション誌ライター）

石原の撮影では、カメラマンのシャッターが止まることなく、総カット数は1000枚以上となったという。現場も絶賛する彼女のビジュアルは、ファンからもその美貌に唖然とする声が集まった。

《3年前じゃなくて今回！？美しすぎない！？》

《可愛いなぁ、いつまで経っても変わらない》

《どっちもかわいすぎるでしょ》

Xには、3年ぶりとは思えないほど美しい姿にうっとりした声も寄せられていた。

2020年10月に結婚を発表した石原。その後2022年4月に第1子を出産。さらに2025年5月には第2子を出産したばかりだ。芸能ジャーナリストによると、石原は女優業は未だセーブしているものの、ここ数カ月で芸能活動を少しずつギアチェンジをしていると振り返る。

「石原さんがMCを務めるNHKの生活科学情報エンタメ番組『あしたが変わるトリセツショー』では、10月16日の放送回からMCとして復帰しました。約5カ月ぶりの仕事復帰となり、スタジオにいたスタッフからは拍手が巻き起こり、温かく迎えられたと言います。当時のインタビューでも『ホームに帰ってきた！ と嬉しくなりました。皆さんあたたかく受け入れてくれてありがとうございます』とコメントを明かしていました」

育児と仕事を両立している石原。過去には、思うようにいかない育児に涙したことも語っていた。母としての葛藤を抱えながらも、今は少しずつ芸能活動の幅が広がっている。

「今回の撮影では、『全てがキラキラしていて、現実じゃないみたいでした』と嬉しそうに語っていたという石原さん。日頃育児に奮闘しているからこその感動を味わっていたようです。家族との幸せを感じながらも、少しずつ仕事を始動させ、仕事の幸せも感じている最中なのかもしれませんね」（前出・芸能ジャーナリスト）

再び石原ブームが起きそうだ。