『BreakingDown18（ブレイキングダウン18）』の前日計量で対戦相手にビンタをされて失神、後日くも膜下出血が発覚したブレイキングダウンファイターの竜が16日、騒動を巡る総合格闘家の平本蓮の投稿に対しコメント。

総合格闘家の朝倉未来がCEOを務めるブレイキングダウンに対し「対応や配慮は私も驚くほど」だとした上で、大晦日にフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）との大一番を控える未来に対し「試合に集中して欲しい」と切実な思いを投稿した。

■「刑事事件にすべき」平本への返答は……

竜は13日に行われた前日計量で対戦相手の江口響に不意打ちでビンタをされ失神。後頭部を床に打ち付けた。ダメージを考慮し翌日の試合は中止となったが、15日夜には「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです」と、くも膜下出血の発覚を報告した。

この騒動を受けて、平本は自身のXを連続で更新。「くも膜下出血は格闘家やボクサーならドクターストップで引退しなきゃいけない重症」だとし、「出場選手が勝手に起こした事故で運営の人は関係ないのかもしれないけど当たり前に連帯責任だと思う。流石に興行終了では」とブレイキングダウンを痛烈に批判した。

さらに、ブレイキングダウンのCEOを務める未来が大晦日大会「RIZIN師走の超強者祭り」で現役最後のタイトル戦に挑むことにも言及し「朝倉未来は試合前で当たり前に忙しい時期だけど流石に代表として警察署で調書とか取らないといけないと思うし 団体の人間全員で結果的に大一番を控えた朝倉未来にも邪魔しててアホでクソすぎる」と怒りを爆発。「格闘技界の為にも朝倉未来の為にも 刑事事件にするべきではないでしょうか 連帯責任しか道はないと思います」と提言していた。

この投稿に対し竜は「自分が人にしてきた事を考えると自分は全然平気な方だと思います。決して対戦相手を責めたりしてません」と自らの立場を表明。「平本さんも朝倉さんも日々戦ってる方達の姿をみて人生の励みになってる私としては試合に集中して欲しいと思ってます。ブレイキングダウンの対応や配慮は私も驚くほどです」と未来に対し切実な思いを綴った。

平本は本人からの返信をリポスト。「僕のツイートを入院中に拝見したら余計脳への影響は良くないと思います。それは自負しております。一刻も早く良くなる事を願ってます」と竜の早期回復を願った。