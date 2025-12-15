この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」にて、マーケティング侍ことりゅう先生が、特別ゲストである総資産37億円の不動産アニキ・小林氏を迎え、人生もビジネスも激変させる「150％本気マーケティング」の極意について語った。



動画冒頭で「150％本気で出せば必ず全てついてくる人生になる」と、その徹底した熱量の重要性を強調。さらに、小林氏が今日まで不動産投資を中心に資産を築き上げてきた経緯や、誰も雇わず7社を経営する独自モデル「150％本気マーケティング」の本質に切り込んだ。



小林氏は元富士ゼロックスで営業職を務めつつ、27歳から兼業で事業を開始。わずか20年間で総資産37億円、純資産24億円という驚異的な実績に至った。その理由について「根幹は目の前の事象に150％本気で取り組むこと。『一つ一つの事象に関して徹底的にできることをやり切る』ことが大事なんです」と明言。その際、“圧倒的な効果・圧倒的な再現性・腑に落ちるロジック”の3要素が重要だとし、「この3つがないものは扱わない」と断言した。



さらに、小林氏は現役時代のエピソードとして「サラリーマン時代は本業に150%、終わったら自分の事業に150%。だからいろいろなことを同時にやっているように見えて、実は常に目の前の一つしかやっていない」とオン・オフの切り替えと集中力の大切さを力説。加えて、「半端な取り組みほど無駄が多くなる。目の前のことを徹底的にやることで結果が出る」と語り、中途半端では信頼も評価も得られないと独自の哲学を明かした。



また、現代AI時代においても「最終的にAIに凌駕されない領域は『人と人としての熱量、情熱、愛情』。だからこそ“Face to Face”で本気を伝えることが究極のマーケティング」と、人間力の価値を言及。「Zoomなどのテクノロジーを活用しつつも、本気の人にしか会わないし、そうした人には全力で応える」と顧客との向き合い方についても語った。





圧倒的な成果と連鎖する感謝と感動を生む「150％本気マーケティング」。その核心に迫る“非常識な成功法則”は、今を生きるマーケター、経営者、そして人生を変えたいすべての人へ強烈なメッセージとなった。