前足で招き猫のしぐさをする猫ちゃんがSNSで話題になっています。動画には「なんてかわいい仕草なの」「ありがたや～」「実写版招きねこ」等のコメントが寄せられ23万回以上再生されているようです。

【動画：立ち上がった猫ちゃん→前足をあげると…かわいすぎる『仕草』】

まるで招き猫！

TikTokアカウント「momo」に投稿されたのは、マンチカンのももちゃんのある日の姿です。ももちゃんは後ろ足ですっと立ち上がると、前足をあげて手招きするような仕草をしたそう。

毛づくろいをしたかったようですが、まるで招き猫のような仕草をしたももちゃん。福を招いてくれそうな可愛い姿のご紹介でした。

ももちゃんをご紹介

2024年生まれだというももちゃん。飼い主さん宅にやってきて2日目からへそ天で寝ていたそうで、お家に慣れるのが早かったのだとか。

今では飼い主さんの手に頭をすりすりしてなでてほしいアピールをするほど甘えん坊に育ったそう。そんなももちゃんは、猫じゃらし、ちゅーる、ガチャガチャカプセルが大好きで、おもちゃで遊ぶ姿も多数投稿されているようです。

光の反射で遊ぶももちゃん

ももちゃんは光の反射を追いかけるのも好きなようで、他の投稿では壁にうつった光を一生懸命追いかける姿の投稿も。

壁に反射した光に向かって何度も猫パンチをして夢中で遊んでいたというももちゃん。光の反射が見えない時は、待ちわびてしっぽがうずうずしてしまうほどこの遊びが好きなんだそうです。

最初にご紹介した投稿は23万回以上再生され「なんてかわいい仕草なの」「めっちゃ癒やされる」「ありがたや～」「実写版招きねこ」等のコメントが寄せられ、可愛くてありがたい仕草に癒される人が続出しました。

TikTokアカウント「momo」では、三毛猫マンチカンのももちゃんの可愛い日常のワンシーンが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「momo」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。