記事のポイント

・初売り1/2(金)～1/13(火)開催！福袋の総数は10,000点。

・ブルーミュースカイ1日限りの貸切運行などの体験型も！

・超高額の純金福袋は1点限り！申込方法や日程にご注意を。

名鉄百貨店2026年の初売りは

71年の感謝を込めた特別企画

2026年2月末に惜しまれながらも閉店が予定されている名鉄百貨店で、先月から行われている「71年分の感謝祭」。

その第2弾として実施されるのが2026年の初売り！

期間は1月2日(金)～1月13日(火)で、本館・メンズ館の各階に合計10,000点(前年比106％)の福袋が並びます。

71年分の感謝を込めて、名鉄沿線の思い出や地域の魅力をつなぐ、体験と記念をテーマにした内容が見どころですね。

目玉福袋1

ありがとう名鉄百貨店号

ブルーミュースカイ貸切

2000系ブルーミュースカイを1日貸し切りして、名鉄一宮駅→豊川稲荷駅→名鉄名古屋駅(運行時間は混雑緩和のため非公表)を走ります。

1月2日(金)10:00～のWeb先着販売。開催日は1月31日(土)です。

車内では一宮の「神楽饗」の特別弁当や、豊橋の「ヤマサちくわ」詰め合わせ、知立の「藤田屋」大あんまきといった、沿線グルメのおもてなしも魅力！名鉄百貨店お買物券1,000円分も付いてきます。

さらに百貨店秘蔵のお宝や系統板などの限定品が当たる参加者限定の抽選会に、ミナちゃんや案内係の同乗などバラエティ豊かに様々な企画を展開します！

●17,100円

●120袋限り/ひとり2袋まで

目玉福袋2

はりたつお×タツノコプロ

名鉄沿線風景画コラボ

70周年企画でも好評だった、画家のはりたつお氏による名鉄沿線風景12都市の情景を1枚に描き下ろした記念作品。

サイズはM20号(727mm×500mm)で、コレクター心をくすぐること間違いなし！

1月2日(金)～1月5日(月)17:00の期間中、本館7階催場にて応募の上、抽選販売となります。

●1,200,000円

●1袋限り

©Tatsunoko Production・HARI tatsuo

目玉福袋3

週刊TVガイド×マルベル堂

想い出10景ポスター撮影福袋

1月2日(金)10:00～のWeb先着販売で、撮影日は1月24日(土)・25日(日)。

写真スタジオで撮影した写真を、ナナちゃん人形や本店内の想い出スポット(10ヶ所のうち1ヶ所セレクト)と合成して、A2サイズポスター5枚セットとして後日お届け。

参加者の撮影データを使ったプロマイドも付属します。1組約25分で、参加可能人数は1組5名まで。

「週刊TVガイド」編集部監修、「マルベル堂」プロカメラマン撮影という本格仕様です。

●11,000円

●20袋限り

目玉福袋4

金工作家・光則

黄金2,026万円福袋

「松竹梅」「鶴亀」「七福神」という縁起の良いモチーフを、2台の置物に集めた豪華セット。

本館6階宝石売場にて1袋限定の販売。

計150gの松竹梅鶴亀と、計140gの吉祥七福神で、それぞれケース付き。

実際に購入することは難しいけれど、話のネタとしても新春にふさわしい超プレミアムな福袋です！

●20,260,000円

●1袋限り

ナナちゃん着せ替え展示

初売りナナちゃんは、ウェアラブルサイネージの第2弾！

名鉄百貨店思い出アルバムとして、71年間の感謝を込めて歴代包装紙のデザインをナナちゃんの衣装に仕立てた映像が流れます。

期間は12月26日(金)～1月6日(火)です。

まとめと注意点

今回の初売りは体験、記念、プレミアムの3本柱で構成され、閉店は何とも寂しいところですが、名鉄百貨店ならではの地域色と懐かしさを詰め込んだ内容はとっても嬉しい！

年始の1月2日(金)～1月4日(日)の営業時間は10:00～18:00(レストランは～20:00)です。

応募方法(Web先着・店頭応募抽選)や限定数、開催日時など確認の上、気になる福袋は発売開始のタイミングに合わせてぜひチェックしてください！

店舗名：名鉄百貨店本店

住所：名古屋市中村区名駅1-2-1

電話番号：052-585-1111(代表)

営業時間：10:00～19:00※一部売場は異なります

定休日：不定休

公式サイト：https://mds.e-meitetsu.com/