·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢¹½Â¤Åª¤ËÄ¹»ý¤Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¸½¾õ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡ÖºâÀ¯¤Ï¿µ½Å¤Ë¡×¡Ö¤Ç¤â·Êµ¤¤ÏÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³ô²Á¤Ï²¼¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ïº¤¤ë¡×¡ÖµëÉÕ¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¡Ö¤Ç¤âÄÂ¶â¤Ï¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤ÜµÍ¤á¾´ý¤ÎÈ×ÌÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â´¶¾ðÏÀ¤È´üÂÔÃÍ¤À¤±¤ÇÁö¤ê»Ï¤á¤¿À¯¸¢¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Ã»Ì¿¤Ç¤¹¡£¿ô»ú¤È¹½Â¤¤¬Ì£Êý¤·¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç¡¢¤Û¤ÜµÍ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸½À¯¸¢¤ò¹¥¤à¤«¹¥¤Þ¤¶¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¼«ÌÀ¤Ê¥Ï¥Ê¥·¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¹½Â¤¤«¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é·Êµ¤ÂÐºö¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬ÌµÍý¶Ú¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊª²Á¹â¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤ä¤êÊý¡×¤¬¡¢¹â»ÔºâÀ¯¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¹¡£Âç´ë¶È¤ÎÇä¾å¤¬Áý¤¨¤ë¡£Íø±×¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÍø±×¤ÇÄÂ¾å¤²¤¹¤ë¡£¡ÖÊª²Á¤Ï¹â¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÄÂ¶â¤â¹â¤¤¤Î¤Ç·Êµ¤¤Ï²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¸«¤»¤ë¡£
¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡È¥¤¥ó¥Õ¥ìÍê¤ß¤Î·Êµ¤²óÉü¡É¤Ç¤¹¡£Êª²Á¤òÌµÍý¤ä¤ê²¡¤·¾å¤²¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤éÄÂ¶â¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡È´üÂÔ¤¹¤ë¡ÉÊýË¡¡£¤Ç¡¢¡ÈÊª²Á¤À¤±Àè¤Ë¾å¤¬¤ë¡É¤È¹ñÌ±¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½é¤á¤Ï¥Ð¥é¤Þ¤¯¡£¤³¤ì¤ÏºÇ½é¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ú¤Ç¤¹¡£
½ÕÆ®¤Ç5¡ó¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥é¤Þ¤¤Ï½ªÎ»¡£¤À¤«¤éÅÅµ¤¥¬¥¹¤ÎÊä½õ¶â¤âÍèÇ¯¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1¡Á3·î¤ËÊä½õºÆ³«¤ÎÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¡Öµ¬ÌÏ¡¦ÂÐ¾Ý¡¦±äÄ¹²ÄÈÝ¡×¤ÏÀµ¼°·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤ÐÊª²ÁµÞ¾å¾º¤Î¡ÈÄË¤ß»ß¤á¡ÉÅª¤Ê¼êÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ú¤¤¤¿¤é¼Î¤Æ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç¤¹¡£
¢£³ô²Á»Ô¾ì¤Ï´üÂÔ¤ÇÆ°¤¡¢´üÂÔ¤ÇÊø¤ì¤ë
À¤³¦¤Î¤É¤Î¹ñ¤â¡ÖÊª²Á¤¬Àè¡¢ÄÂ¶â¤Ï¸å¡×¤È¤¤¤¦½ç½ø¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÄÂ¶â¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÀ¸³è¶ì¡×¤Ç¤¹¡£Êª²Á¤À¤±¾å¤¬¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹ñ¤Ï¡¢Á´ÉôÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÊª²Á¡¢ÄÂ¶â¤Ï¤½¤Î¸å¤Ç¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤âÏ«Æ¯»Ô¾ì¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÔ¹ç¤è¤¯ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¹½Â¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÇ¯5¡ó¤ÎÄÂ¾å¤²¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¹ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡È·Êµ¤²óÉü¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¼«ÂÎ¤¬ÌµÍý¶Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌµÍý¶Ú¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î¡ÈÊª²Á¹âÂÑµ×Êë¤é¤·¡É¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤ÎÏÃ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð12·î9Æü»þÅÀ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Ìó5Ëü670±ß¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎºÇ¹âÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö»Ë¾åºÇ¹â·÷¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¯¸¢¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´üÂÔ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤é¤·¤¤¡×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ç¤¹¡£À¯ºö¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤ÇÆ°¤¯»Ô¾ì¤Ï¡¢´üÂÔ¤ÇÊø¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¼ê¼è¤ê¤ÏÊª²Á¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯10·î¤ÎÌ¾ÌÜÄÂ¶â¤Ï¡Ü2.6¡ó¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸·î¤ÎÊª²Á¡ÊCPI¡Ë¤Ï¡Ü3.0¡ó¡£·ë²Ì¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï10¥«·îÏ¢Â³¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢µëÎÁ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤ÏÊª²Á¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¼è¤ê¤Î¼Â´¶¤Ï¤à¤·¤í¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ»½Ñ³×¿·¤âÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤Ï«Æ¯ÎÏ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñÍ¾ÎÏ¤âË³¤·¤¤¡£À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÇö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¤À¤±¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂÂÖ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤Ð´°Á´¤Ë¡¢¡ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÁê¾ì¡É¤Ç¤¹¡£Ê·°Ïµ¤¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¿ô»ú¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²¹ÅÙ¤ÇËÄ¤é¤ó¤ÀÉ÷Á¥¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Îä¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¤·¤Ü¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬Åê»ñ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¹ñ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬Àè¤ËÆ°¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡Ö°ìÎ§¸½¶âµëÉÕ¤Ï¥Ê¥·¡×¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤â¥Ê¥·¡×¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖºâÀ¯¤Ï·òÁ´²½¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤Þ¤º¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¡È3¤Ä¤Î¾ÃÈñ¸»¡É¤¬¤¹¤Ù¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ
·ÐºÑ¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¤¤È²ó¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢Ã¯¤¬¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
ÁªÂò»è¤Ï¡¢¡À¯ÉÜ¡¢¢´ë¶È¡¢£²È·×¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¡¢¤³¤Î3¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤ºÀ¯ÉÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡ÖµëÉÕ¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬¾ÃÈñ¡Ê¡á»Ù½Ð¡Ë¤òÁý¤ä¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼¡¤Ë´ë¶È¡£´ë¶È¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬¡ÖÀßÈ÷Åê»ñ¡×¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤Ï2024¡Á25Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Ç¯Èæ¡Ü1¡Á2¡óÄøÅÙ¤Î¾®ÉýÁý¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î3¡ó¤Ë¤¹¤éÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼Â¼Á¤Ç¤Ï¤à¤·¤í²£¤Ð¤¤¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¾ÃÈñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¸å¤Ë¸Ä¿Í¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÎÌó6³ä¤ò·è¤á¤ë¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Þ¤ÇÁ°Ç¯Èæ¡Ý0.7¡ó¤Ç10¥«·îÏ¢Â³¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ï¾ÃÈñ¤òÁý¤ä¤·¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¡¢²È·×¤ÏºâÉÛ¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½¾õ¤Ï¤³¤¦¡£
¢´ë¶È¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡Ê¼Â¼ÁÅê»ñ¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
£²È·×¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡Ê¼Â¼ÁÄÂ¶â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ë
¤³¤Î¡È3¤Ä¤Î¾ÃÈñ¸»¡É¤¬¤¹¤Ù¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡Ö¥Ð¥é¤Þ¤¤Ï¥À¥á¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¡¢ºâÀ¯¤ò½Ð¤·¤·¤Ö¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¯ÉÜ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¡È·Êµ¤ÂÐºö¡É¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¼ÂÂÖ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Á´Éô¡È³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¡É¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¿þÌî¤¬¶¹¤¤À¯¸¢»Ù»ýÎ¨
¤Ç¤Ï¡¢»Ù»ýÎ¨¤Î¹½Â¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2025Ç¯11·î22¡Á23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËèÆü¿·Ê¹¤ÎÁ´¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¸½À¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï65¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤Ï23¡ó¡£¤³¤Î¡Ö65¡ó¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¸«¤ë¤È¡Ö½½Ê¬¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¤ò¡ÖÉ½ÌÌÅª¤Ê¡È¤´½Ëµ·Áê¾ì¡É¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤È»Ù»ý¤ÎÅÚÂæ¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡È»Ù»ý´ðÈ×¡É¤Î°ÂÄêÀ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼å¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý¤Ï¶¯¤¤¡£¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£10¡Á20¡ó¤Î¸Ç¤¤»Ù»ý¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢À¯¸¢°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï30¡Á40¡ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¹â»ÔÁáÉÄ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×ÁØ¤À¤±¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¿þÌî¤¬¶¹¤¤À¯ºö¤Ï¡¢Ä·¤Í¤Ê¤¤¡£
¿þÌî¤¬¶¹¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢²óÉü¤·¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤ÏÎòÂåÀ¯¸¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¶¹¤¤»Ù»ý´ðÈ×¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ä¤Þ¤º¤¯¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡È»Ù¤¨¤ë¿Í¡É¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÅÞÆâ¤Î¡ÈÅ¨¡É¤¬Â¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤Î¤âÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£ÇÉÈ¶À¯¼£¤Ë¥±¥ó¥«¤òÇä¤ë¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¨¤¬¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢À¯¸¢ÆâÉô¤ÎÄ´À°¥³¥¹¥È¤¬¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡ÈÃ»µ÷Î¥¥À¥Ã¥·¥å·¿¡É
ÆâÉô¤ËÅ¨¡£
³°Éô¤ËÈãÈ½¡£
»Ù»ý´ðÈ×¤Ï¶¹¤¤¡£
¤³¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Ã»Ì¿À¯¸¢¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï´¶¾ðÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¼Ô¤Ï¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÉÛ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ýºÂ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÉ¼ê¤ÊÀ¯¼£Åª±é½Ð¤ò¸«¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤â¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤ËÎä¤á¤Þ¤¹¡£
³°¸ò¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÇï¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¿ô¥«·î¸å¤Ë¤³¤¦¸À¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤¤Ä¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«Êª²Á¤Ð¤«¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö»Å»ö¸º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¤³¤ì¤ÏÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ×Ì¿½ý¤Ç¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¸½À¯¸¢¤Ï¡ÈÄ¹µ÷Î¥Áö¸þ¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÃ»µ÷Î¥¥À¥Ã¥·¥å·¿¡É¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬²ÃÂ®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ù»ýÁØ¤¬Î¥¤ì¡¢ÅÞÆâ¤ÎÉÔËþ¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢³°¸ò¤Î¤·¤ï´ó¤»¤¬À¸³è¤Ë½Ð¤Æ¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢´üÂÔ¤¬¤·¤Ü¤ß¡¢²»¤â¤Ê¤¯ÄÀ¤à¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀï¸åÆüËÜ¤Î¼óÁê¤ÎÊ¿¶ÑºßÇ¤´ü´Ö¤Ï¡¢Ìó720Æü¡ÊÌó1Ç¯11¥«·î¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤2Ç¯¼å¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤â´í¤¦¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ã»Ì¿À¯¸¢¤Î¤è¤¯¤¢¤ë½ª¤ï¤êÊý¤Ç¤¹¡£
----------
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô
ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©½Ð¿È¡£1999Ç¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö2 ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò³«Àß¡£2015Ç¯¤Ë±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï155Ëü¿Í¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ò¤í¤æ¤Î®¡¡¤º¤ë¤¤ÌäÂê²ò·è¤Îµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤Þ¤±¤â¤Î»þ´Ö½Ñ¡Ù¡Ê³Ø¸¦¥×¥é¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô ¤Ò¤í¤æ¤¡Ë