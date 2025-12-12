ピンクパンサー×セイコー5スポーツ限定コラボモデルがついに登場♡

セイコー 5スポーツより、人気キャラクター「ピンクパンサー」とのコラボレーション限定モデルが2026年1月9日(金)発売♡世界限定9,999本（国内999本）で、希望小売価格は62,700円（税込）。ピンク色を基調とした鮮やかなデザインや足跡モチーフ、リトル・マンの家をイメージしたオリジナルボックスなど、遊び心あふれる仕様で日常に楽しい彩りを添えます♪

ピンクパンサーを表現したデザイン

本モデルは、オリジナル短編アニメ「The Pink Phink」をモチーフに、腕時計全体でストーリーを表現。

ダイヤル・ベゼル・秒針にはピンクパンサーのシグネチャーカラーのピンクを使用し、視覚的に鮮やか♡

さらにダイヤル上には、ピンクパンサーがリトル・マンの家に残した足跡があしらわれ、細部まで遊び心満載です。

裏ぶた＆ナイロンストラップのこだわり

裏ぶたには、ピンク色の壁に隠れたピンクパンサーを描き、限定モデルの証であるシリアルナンバー入り。

セットのナイロンストラップにも足跡デザインと「WET PAINT」の文字をプリントし、第一話の世界観を細部まで再現。

日常生活用強化防水（10気圧）で、38mmケースの程よいサイズ感も魅力です。

オリジナルボックスでギフトにも最適

ピンクパンサーによってピンク色に塗られたリトル・マンの家をイメージしたオリジナルボックス付き♡税込62,700円で販売され、世界限定9,999本の希少モデルです。

腕時計として楽しむだけでなく、コレクションやギフトとしても最適。遊び心と上品さを兼ね備えた特別な一本です♪

THE PINK PANTHER TM & © 1964 - 2025 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

限定ピンクパンサーコラボで日常を彩ろう



セイコー 5スポーツのピンクパンサーコラボ限定モデルは、税込62,700円、世界限定9,999本（国内999本）で2026年1月9日(金)発売♡

ダイヤルやストラップにピンクパンサーの足跡、裏ぶたの隠れキャラクター、オリジナルボックスなど細部までこだわったデザイン。日常を遊び心いっぱいに彩る、ファン必携の腕時計です♪