俳優の梅沢富美男が１１日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。特別永世名人として臨んだ俳句の最強決定戦で惨敗を喫した。

この日は今年最後のチャンピオンを決める頂上決戦「俳句〜冬麗戦２０２５〜」を開催。梅沢も「私が出ないプレバトなんてあるか？ タイトル戦は強いですよ。集大成にしようと思います」と気合十分で参戦。過去の「才能あり」経験者２８０人の中から夏井いつき先生が選んだ優秀者１６人だけが出場できる俳句の頂上決戦に名人特待生の千原ジュニア、藤本敏史ら１５人と挑んだ。

今年、優勝２回を飾っている梅沢は「人生ゲームで一句」のお題に「新品の こはぜ頑（かたく）な 初芝居」と詠んだ。

「これは私の人生を詠ませていただきました。子役からずっと舞台をやっておりましたんでね。母親は必ずお正月公演を迎えると、襦袢（じゅばん）と足袋は新品を用意してくれるんです。ごわごわしてるけど、それを履くと、ああ、新しい年が来たんだな、これでまた初舞台が始まるんだなと」と句に込めた思いを説明して胸を張ったが、１０位でＭＣの浜田雅功に名前を読み上げられ憮然。

「私の人生を詠む時は大体、ダメなんですよ。そうなんだ！ あの女はそういう女なんだ！ １０位なら、もっと下にすればいい！」と梅沢は夏井先生に向かってブチ切れた。

当の夏井先生は「形には、もちろんなってるんですよ、きちんとね」と評価も「ただ全体に読んだ時に今回のテーマの人生ゲームというのが、もうちょっと見えてもいいかな？と」と続けた。

この言葉に「俺の人生だ！」と叫んだ梅沢だったが、「はい、はい。人生ゲームというテーマだから、自分の人生を詠んでもまったくＯＫなんですけど、しかしながら、新品のこはぜの足袋を履いてる人が初芝居を見に行く人なのか、演じる側の人なのか、もう少し絞って下さったら、俺の人生って胸を張って言えるでしょ？」と夏井先生。

「もう一つ言わせてもらうと、新品のこはぜは大体固い物なんですね。だから、『頑な』ってわざわざ言わなくても、俺の人生だって言えるような別の言葉を入れて下さったら、今回のテーマ・人生ゲーム、俺の人生ってつながるでしょ。なんで、お母さんを入れないの？」とたたみかけられた梅沢は「母親を（句に）入れたら落ちるだろ！」と絶叫。

先生に「新品のこはぜ 母亡き初芝居」と直された上、「このくらいやってくれたら、そんなみっともない（１０位の）席にいないでしょ」とダメ押しされると「『母亡き』は考えたの！」と反論しつつも「つまんない人生…」と、ポツリとつぶやいていた。

ちなみに優勝を飾ったのは段位なしで参加のダークホース、俳優・矢柴俊博の「人生ゲーム 一味足らぬ 関東炊き」との一句だった。