Apple Vision Proに動きが？

Apple（アップル）が空間コンピューターと称するXRヘッドセット「Apple Vision Pro」。先日、最新のM5チップ搭載でアップデートされたばかりですが、なぜかこのタイミングで、謎のパーツ画像がリークされています。

プロトタイプの収集家でありリーカーであるKosutami氏が投稿した1枚の画像。そこにはApple Vision Proの一部と思われる、しかし色の異なるパーツが写っているのです。

It's going to be interesting. #AppleInternal pic.twitter.com/fQYEwQzZkc - Kosutami (@Kosutami_Ito) December 6, 2025

黒いVision Pro…だ…と？

ちなみに、これがどのパーツなのか？現在のApple Vision Proでいうと…

Image: Apple

このパーツ。左側面の電源端子接続部ですね。

Apple Vision Proはこれまで2モデル（初期のM2チップモデル、M5チップにアップデートされたモデル）が登場していますが、どちらもカラーはシルバーとなっていて、このような黒色のカラバリは存在しません。

あくまでもリーク画像なので、今のところは「謎の黒いVision Proらしきパーツ」としか言えません。そのうえで、現時点で考えられる可能性としては…

1．M5チップ版Apple Vision Proで計画されていたけどお蔵入りになったカラバリだよ 2．今後M5チップ版で追加されるカラバリだよ 3．過去何度か噂されている廉価版の「Apple Vision Air」だよ

あたりでしょうか。

本命は…1だと思うけど、過去に廉価版のApple Vision Airは、ミッドナイトカラーになるかも？みたいな噂もあったので3の廉価版登場か？という線も捨てがたい。

しかしVision廉価版の開発は停滞中という話も

…と言ってみたものの、Apple的には現在スマートグラスの方に注力。廉価版のVisionデバイスは開発が停滞しているという噂も聞こえてきています。なので、現時点の情勢だと廉価版が出る未来は望み薄かも？

そう言えばGoogleもスマートグラス発表していましたね。正直気になる。

Source: X via MacRumors