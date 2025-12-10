廉価版？ それとも？ 黒いVison Proらしき画像がリーク
Apple Vision Proに動きが？
Apple（アップル）が空間コンピューターと称するXRヘッドセット「Apple Vision Pro」。先日、最新のM5チップ搭載でアップデートされたばかりですが、なぜかこのタイミングで、謎のパーツ画像がリークされています。
プロトタイプの収集家でありリーカーであるKosutami氏が投稿した1枚の画像。そこにはApple Vision Proの一部と思われる、しかし色の異なるパーツが写っているのです。
黒いVision Pro…だ…と？
ちなみに、これがどのパーツなのか？現在のApple Vision Proでいうと…
このパーツ。左側面の電源端子接続部ですね。
Apple Vision Proはこれまで2モデル（初期のM2チップモデル、M5チップにアップデートされたモデル）が登場していますが、どちらもカラーはシルバーとなっていて、このような黒色のカラバリは存在しません。
あくまでもリーク画像なので、今のところは「謎の黒いVision Proらしきパーツ」としか言えません。そのうえで、現時点で考えられる可能性としては…
1．M5チップ版Apple Vision Proで計画されていたけどお蔵入りになったカラバリだよ
2．今後M5チップ版で追加されるカラバリだよ
3．過去何度か噂されている廉価版の「Apple Vision Air」だよ
あたりでしょうか。
本命は…1だと思うけど、過去に廉価版のApple Vision Airは、ミッドナイトカラーになるかも？みたいな噂もあったので3の廉価版登場か？という線も捨てがたい。
しかしVision廉価版の開発は停滞中という話も
…と言ってみたものの、Apple的には現在スマートグラスの方に注力。廉価版のVisionデバイスは開発が停滞しているという噂も聞こえてきています。なので、現時点の情勢だと廉価版が出る未来は望み薄かも？
そう言えばGoogleもスマートグラス発表していましたね。正直気になる。
