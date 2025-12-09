12月8日放送の『呼び出し先生タナカ 最強優等生アナウンサー決定戦2025!SP』（フジテレビ系）内での、ピン芸人・やす子の発言がネットで炎上している。かつてフワちゃんからSNSで“不適切発言”を向けられたやす子だが、どんな発言をしたのかーー。

【写真】やす子の“不適切発言”にキレたジュニア、かつてステージ上でファンに土下座も

この日、番組には元NNKの青山祐子アナと住吉美紀アナ、元日本テレビの馬場典子アナ、元TBSの山本里菜アナ、元テレビ朝日の辻よしなりアナと南美希子アナ、テレビ東京の須黒清華アナ、そしてフジテレビ代表として山崎夕貴アナが出演。

そんな各局を代表するアナウンサーが揃う中で、タレント回答者として席を並べたのが、やす子、村重杏奈、そしてSTARTO ENTERTAINMENT社のジャニアグループ「KEY TO LIT（キテレツ）」猪狩蒼弥の3人。

やす子による“不適切発言”があったのは、【東京ディズニーランド開演当時からあるアトラクションは？】との出題があったとき。「こう見えて、ディズニーめっちゃ好きなんですよ」と自信満々の様子で、選択肢・Aの【ビッグサンダーマウンテン】を選んだのが猪狩だった。

ところが、1人だけBの【ホーンテッドマンション】を選んだ馬場アナが正解。不正解にも関わらず、言い訳がましくディズニー豆知識を披露し続ける猪狩に、

だからデビューできないんだよ

「猪狩くん、だからデビューできないんだよ！ だからデビューできないんだよ〜」

大袈裟に頭を抱えながら言い放ったやす子。これに、

「いや、やめろよ！やめてくれ！違う、“だから”のわけね〜だろ、あと…」

猪狩が“マジギレ”表情を見せたところで画面は切り替わり、次の問題へと移ったのだ。

この猪狩への「デビューできない」発言に即反応したのが、KEY TO LIT、そしてSTARTOグループのファンと思われるSNSユーザーたち。

《やす子さぁ 「だからデビューできない」は禁句すぎるよな。もうちょっと考えて発言しないと》

《やす子に何がわかるの？ やす子自身は自分のデリケート部分は気にするのに、人のデリケートな部分に良く言及出来るね》

《HiHiの時だったら｢そーなんだよやす子｣って笑って流せたかもしれないけど いろいろあったんだよやす子… それ知ってて言ったのかな？》

必死にデビューを目指しているジュニアにとっての「禁句」との指摘。特に猪狩の場合、2015年に結成した人気ユニット「HiHi Jet（のちにHiHi Jets）が、デビュー間近と言われながらも10周年を迎える2025年2月に事実上の解散。のちに新ユニットKEY TO LITメンバーになった経緯がある。

キレ芸でブレイク中の猪狩

それだけに「だから」扱いを受けたことに本人、そしてファンも怒りを隠さなかったわけだ。とはいえ、フワちゃんとは違ってSNSでのプライベートではなく、番組上での発言だ。旧ジャニーズを長年取材するベテラン芸能ライターも「気持ちはわかりますが」とファンを慮りつつ、

「いつまでも不正解を引きずっていた猪狩くんに、やす子さんの“ツッコミ”でオチがついたのも事実で、おかげで確立しつつある“キレ芸”も披露できました。しっかりカメラが自分を捉えているか、モニターを確認していましたしね（笑）。

それに失礼ながら、やす子さんが咄嗟に“だからデビューできない”と突っ込めるようには思えませんし、台本があってのセリフかもしれませんね。それに今こそ、デビュー目指して頑張りどきの猪狩くんですし、本人も裏では“ありがとうございます”とお礼を言っているかも」

番組ラストでも、惜しくも馬場アナに敗れて２位でフィニッシュするも、またもや言い訳をする猪狩に、「だからデビューできないんだよ」再度ヤジを飛ばしたやす子。「うぉぉ〜い！ふざけんな、２位だぞ、オレ!!」この日一番の渾身のキレ芸で場を笑わせた猪狩だった。