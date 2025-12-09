[12.8 プレミアリーグ第15節](モリニュー・スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 31 サム・ジョンストン

DF 12 エマニュエル・アグバドゥ

DF 15 ジェルソン・モスケラ

DF 24 トティ

MF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ

MF 7 アンドレ

MF 10 ジョン・アリアス

MF 26 キ・ヤナ・フーフェル

MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド

MF 37 ラディスラフ・クレイチー

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 1 ジョゼ・サ

DF 3 ウーゴ・ブエノ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 38 ジャクソン・チャチュア

FW 11 ファン・ヒチャン

FW 14 トル・アロコダレ

FW 23 タワンダ・チレワ

FW 28 フェル・ロペス

FW 36 マテウス・マネ

監督

ロブ・エドワーズ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 23 ルーク・ショー

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 2 ディオゴ・ダロト

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

FW 10 マテウス・クーニャ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 12 タイレル・マラシア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 15 レニー・ヨロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 61 シェイ・レイシー

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります