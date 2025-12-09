ウォルバーハンプトンvsマンチェスター・U スタメン発表
[12.8 プレミアリーグ第15節](モリニュー・スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 31 サム・ジョンストン
DF 12 エマニュエル・アグバドゥ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 24 トティ
MF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
MF 7 アンドレ
MF 10 ジョン・アリアス
MF 26 キ・ヤナ・フーフェル
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 37 ラディスラフ・クレイチー
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 1 ジョゼ・サ
DF 3 ウーゴ・ブエノ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 38 ジャクソン・チャチュア
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 14 トル・アロコダレ
FW 23 タワンダ・チレワ
FW 28 フェル・ロペス
FW 36 マテウス・マネ
監督
ロブ・エドワーズ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 10 マテウス・クーニャ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 12 タイレル・マラシア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 15 レニー・ヨロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 61 シェイ・レイシー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります