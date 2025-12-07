元アイドル歌手で不動産投資家の沢田富美子さん（63）が7日放送の日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にVTR出演。自身の投資の心得を明かした。

この日は「来年こそはお金持ちになりたい！お金持ちへの道」を放送。さまざまな投資で、お金持ちになった人にその心得を学ぶ新企画で、5人組グループ「KEY TO LIT（キテレツ）」の猪狩蒼弥、お笑いコンビ「ザ・マミィ」林田洋平と酒井貴士がロケに参加した。

2人目として登場した沢田さんは渡辺プロダクションに所属し、17歳で芸能界入り。1979年、歌手デビューした元アイドル。現在は銀座にビル3棟、赤坂に3棟を筆頭に、麻布、表参道など都内の一等地10か所あまりの商業ビルや土地を所有。総資産は100億円以上。月1で海外に行って、映画祭やモナコでＦ1観戦、アカデミー賞関連パーティーに招待されたこともあるという。

19歳の時にアイドル活動の給料と祖父の遺産を元手に初めて大田区のワンルームマンションを2戸購入。頭金500円で4500円が銀行からの借入だったというが、その後、2戸で6600万円で売却。元手は2100万円に触れた。そこからワンルームを所有したといい、その後、39歳でワンルームを全て売り、初めて土地を購入したという。

初めて購入したのは六本木ヒルズや麻布十番駅がまだ出来る前の麻布十番だったといい、「今は購入価格の10倍になってます」と明かした。

沢田さんにとっての投資の心得は「自分がよく知る場所だけを買う」こと。沢田さんは「街の流れをずっと体感している。実際にその範囲でしか買わないと決めている。同じ銀座でも人の流れが、前は2丁目にハイブランドがいっぱいあったけど、今はもう5丁目、6丁目のほうに移動してる。GINZA SIXができて、さらにその前にティファニービル、すごく素敵なビルができて。皆さんがときめく場所って今は5丁目。小さな範囲でもトレンドがあるんですよ」と指摘。実際に沢田さんはGINZA SIX建設前にその周辺のビルを2棟購入し、その土地の価格は上がっているという。

さらに、もう1つは「マイホームは最後に買う」こと。「良い借金と悪い借金があって、悪い借金というは浪費、良い借金は信用なんですよ。金融機関に信用を積み重ねて、お金を借りる力。マイホームでその信用枠を使ってしまうと、余力がなくなるんですよ。そうすると、投資物件を買えなくなるじゃないですか」と話した。