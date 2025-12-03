天下一品を襲った《夏の閉店ラッシュ》…答え合わせは「フランチャイズの身売り」だった

今年6月末に大量閉店が報じられた、京都発祥のラーメンチェーン「天下一品」。当時その理由について、各メディアはこぞって味や集客力の面で陰りが出てきたのではないか、経営不振による影響が大きいのではないか、といった推測が広まった。

だが、その3ヵ月後、運営会社の「天一食品商事」は公式声明を発表。経営不振によるものではない、と真っ向から否定したのである。さらに「これからも全国各地への出店を積極的に進める」という言葉通り、現在では新宿西口店を復活させるなど、出店攻勢を仕掛けている。

それではなぜ、天下一品の閉店ラッシュは起きたのか。その理由は一斉に閉店したフランチャイズ店舗の「運営会社」にあった――。

消えた店舗はどれも「フランチャイズ」

あらためて、今年6月末に報じられた「天下一品」の閉店ラッシュをおさらいしたい。当時、閉店となったのは、新宿西口店、池袋西口店、渋谷店、目黒店、田町店、蒲田店、吉祥寺店、川崎店、大船店、大宮東口店の計10店舗。いずれも、都内とその近郊の繫華街にあった店舗だ。

ちなみにその1年前、2024年6月末にも歌舞伎町店、池袋東口店、恵比寿店、五反田店、八幡山店、多摩ニュータウン店が閉店している。これらに共通するのは「天一食品商事」、いわゆる本部が運営する直営店ではなく、フランチャイズ店舗という点だ。

天下一品ファンなら周知の通り、同チェーンはその大部分をフランチャイズ店舗が占めている。現在、全国に約200店舗を構えるが、フランチャイズは実におよそ9割。たとえば、東京であれば直営店は現在、高円寺店と中野店の2店舗のみだ。

さらに一斉閉店したフランチャイズ店舗には、もうひとつ共通点がある。すでに一部メディアでは指摘がある通り、これらはすべて「株式会社エムピーキッチンホールディングス」を親会社とする「株式会社エムピーキッチン」などによる運営だったということだ。

それを示すように、閉店した天下一品は、次々とエムピーキッチンの“別業態”へと生まれ変わっていった。その代表例がつけ麺チェーンの「つけ麺専門店 三田製麺所」、それに同社が新規ブランドとして立ち上げた「東京背脂黒醬油ラーメン 伍福軒」だ。

では、なぜエムピーキッチンは長年フランチャイズ契約を続けていた天下一品との関係を切り捨て、自社の別業態へ切り替えを急いだのだろうか。それも同じラーメンというジャンルで、だ。その「答え合わせ」が行われたのは、さる11月14日のことだ。

経営不振に喘いでいたのはむしろ…

今年11月14日、「京都北白川 ラーメン魁力屋」を運営する株式会社魁力屋が、エムピーキッチンホールディングスの全株式を取得、完全子会社することを発表したのである。

実は三田製麺所などを運営するエムピーキッチンはここ数年、経営不振に陥っていた。直近の業績（2024年12月期）は売上高こそ57億4600万円（前年同期比18.2％増）と伸びてはいたが、営業利益はマイナス4億4000万円。2022年12月期から3期連続で赤字となっている。

この長引く業績悪化に苛立ちを見せていたのが、エムピーキッチンホールディングスの大株主たちだ。ラーメン業界に詳しいコンサルタントはこう明かす。

「同社の株はアドバンテッジパートナーズを中心に投資ファンドが100％保有していました。投資が実行されたのは2016年のことで、国内外問わずラーメン需要が伸びることを見越したもので、数年での売却を考えたはず。ところが彼らの思惑とは裏腹に、予想以上に業績が伸びなかったのです」

ファンド側は売却先を探すものの、赤字が続く状況では、なかなか買い手が見つからない。そんな中、ようやく候補として挙がったのが近年、急成長を遂げている魁力屋だ。

魁力屋といえば、今年6月に同社初の企業買収として、「肉そばけいすけ」や「札幌みその一期一会」などのラーメン店を展開する「グランキュイジーヌ」を子会社化。これまで直営店の出店が中心だったが、さらなる出店加速のため、積極的なM&Aをしていく方針を掲げている。

すべてはM&Aに向けた「下準備」だった

ただ、魁力屋によるエムピーキッチンの買収にはひとつ「懸念材料」があったのではないか、と前出のコンサルタントは指摘する。

「魁力屋と天下一品は、どちらも京都発祥を謳い、しかも本店が京都の一乗寺にある、いわばライバル関係。そのため、エムピーキッチンは魁力屋の傘下に入るうえで、天下一品のフランチャイズ店舗は手放す必要があったのでしょう」

つまり6月末に起きた天下一品の大量閉店は、天一食品商事の言うように経営不振などではなく、あくまで11月に行われるM&Aに向けた“下準備”だったというわけだ。ただ、エムピーキッチンに誤算があるとすれば、天下一品の代わりに用意した新ブランド・伍福軒の評価がイマイチだったということだ。

「公式発表によれば、魁力屋への売却額も50億円と、エムピーキッチンホールディングスの総資産が約40億円と考えると、かなり弱気な額。主力業態である三田製麺所と伍福軒に強調材料がなかったのは痛手でした。結果としてファンドにとっては『損切り』となってしまったのではないでしょうか」（同前）

近年、M&Aによる業界再編が過熱する外食業界。天下一品の大量閉店は、大きなうねりの中の“小さな余波”に過ぎなかったわけだ。むしろ今後注目すべきは、ともに出店を加速させる天下一品と魁力屋、同郷のライバルによる戦いの行方だろう。

