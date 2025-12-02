おじさん(33)すすり泣き→ファミレスで見かけた家族連れに3千いいね「尊すぎ」「胸が熱くなりました」【ママリ】

ファミレスで家族に感謝する男の子

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、こんでんえいねんしざいほう(@hiroju5555)さんの投稿です。ときに人からの素直な言葉に、励まされることがありますよね。投稿者はある日、あまりの仕事の忙しさにファミレスで1人で夕食を食べていたそう。すると横にいた家族連れの男の子が話しているのを聞き、涙がじわり…。男の子の素直な感想にほっこりなエピソードです！

ときに人からの素直な言葉に、励まされることがありますよね。本心で言ってくれているからこそ、心に染みるものです。特別な言葉でなくとも日常の「ありがとう」といった言葉も十分温かいですね。





投稿者・こんでんえいねんしざいほう(@hiroju5555)さんはある日、あまりの仕事の忙しさにファミレスで一人で夕食を食べていたそう。すると横にいた家族連れの男の子が話しているのを聞き、涙がじわり…。男の子の素直な感想にほっこりなエピソードです！

仕事忙しすぎて、安～い某ファミレスで一人で夕食食べていたら、横に家族連れがいて男の子が

「こーーーんなに美味しいの食べたことない！お父さん、お母さん、ありがとう！」

と、話しているのを聞いて、いい子すぎて横で独り身おじさん（33）啜り泣きしているよ😂日本も捨てたもんじゃない笑

ファミレスでおいしいものを食べて、両親に感謝する男の子。隣からそんな言葉が聞こえてきたら、こちらまで胸がぽかぽかしますね。ファミレスで食事をしていた投稿者さんも、ほっこりしたのではないでしょうか。



この投稿には「お父さんお母さんへの感謝が自然に出る瞬間、私まで尊すぎて胸が熱くなりました😭」といった温かいコメントも寄せられていました。日常で家族がしてくれることは、ついつい当たり前になってしまうことも。この男の子のように、自然と感謝を口にできると素敵ですね。温かいエピソードに癒やされる、すばらしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）