とぅーし（from REAL AKIBA BOYZ）、待望の1st Single「LOAD」12/1より順次配信リリース＆ミュージックビデオも同時解禁！

アニソンダンスパフォーマー・REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）所属のとぅーしが、待望の1st Single「LOAD」を、12月1日（月）より各種音楽配信サイトにて順次配信開始する。

「LOAD」は、ダンサーとして走り続けてきたとぅーしが、怪我により踊ることができなくなった“立ち止まった時間”の中で、自分自身と深く向き合い、音楽という新たな表現に挑んだことで生まれた一曲。痛みや葛藤、そして再生への想いが込められたこの楽曲は、彼の“声”そのものであり、聴く人の心にそっと寄り添い、前を向く力を与えてくれるはずだ。

本楽曲は、11月15日（土）にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催された、とぅーし初となる歌唱でのワンマンライブ「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」でも披露された。怪我から復帰し、ダンサーとしての歩みを続けながら、新たに“歌”という表現も手にしたとぅーし。その歩みの中で生まれた想いをまっすぐに歌声へと込め、痛みも希望も抱えながら前へ進む決意を刻んだ「LOAD」は、彼の新たなスタートを象徴する楽曲となった。

さらに、楽曲配信に合わせて、REAL AKIBA BOYZ公式YouTubeチャンネルにてミュージックビデオが公開された。とぅーしが“声”で紡ぐ新たな物語を、ぜひチェックしてほしい。

＜とぅーし コメント＞

今回のワンマンライブで伝えたかった想いを、『LOAD』という曲にも重ねました。“FIRST VOICE”そのものが『LOAD』と同じテーマを持つライブになるよう、バンドのみなさんと一緒に意識しながら制作を進めてきました。 歌での初ワンマンを経て、ダンスと音楽、その両輪が自分を支えてきた大切な表現であることを、改めて実感しました。たとえ立ち止まる瞬間があっても、視線を変えれば新しい夢が見えてくる。そんな想いをこの曲に託しています。『LOAD』が、聴いてくれた人それぞれの心に、新しい夢へと踏み出す勇気を呼び起こす曲になってくれたら嬉しいです。

●リリース情報

「LOAD」

配信中



配信リンクはこちら

https://big-up.style/z1ZKTarI84

「LOAD」

Lyrics：MASA（二人目のジャイアン）、アリレム

Music： MASA（ 二人目のジャイアン）、アリレム、舩本 泰斗

Track Produced & Arranged by：舩本 泰斗

Rap： アリレム

Recording, Mixing & Mastering：上原 翔

Director：片田 孝一郎（Kou）

Producer： 横澤 雅裕（MASA）

＜とぅーし プロフィール＞

沖縄の芸術大学卒業。2019年、REAL AKIBA BOYZ加入。フルボディタットという珍しいダンススタイルと、その類まれなる芸術センスをいかし、REAL AKIBA BOYZの新メンバーオーディション内での動画審査では、オーディション用の新設アカウントでの投稿ながらわずか2週間で8万再生と、他の候補生に圧倒的な差を見せつけての加入決定となった。 沖縄出身ならではの、のほほんとしたマイペースキャラ。 2023年には タットの全国大会「ARMS」にて優勝し、 日本一の称号を得る。

