着回しは「組みかえない」服は変えずに印象が変わるテクニック

「セットで着回す」グレースエットとブルーデニム

カジュアルアイテムのスタンダード、スエットとデニムパンツをセットで着回し。どちらも薄めの色みを選ぶことで、重厚な秋冬の素材にも軽さを加えられる。 グレースエット／ユナイテッドアスレ（キャブ） デニムパンツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.）







白で奥行きを加えつつ着方でスタイルUP

前だけタックイン＋ 「V字アクセ」の視覚効果を利用

白Tシャツを少しのぞかせて上下の淡い配色を黒小物とともに引き締め。全体的にぼやっと見えがちなシルエットに、縦に落ちる大ぶりモチーフのペンダントでメリハリよく。フロントだけラフにタックインして脚を長く見せることでバランスアップ。 グレースエットとブルーデニムは着まわし。中に着た白Tシャツ／ヘインズ（ヘインズブランズ ジャパン カスタマーセンター） ネックレス／バナナ・リパブリック バッグ／トーヴ（トゥモローランド） ブーツ／ロデスコ（アーバンリサーチ ストア ルクア大阪店）







着こまずに暖かく

アウター代わりの「ビッグマフラー」

心地よい肌ざわりでプラスの効果を生む、風合いも長さも満ち足りたマフラーを。アレンジ次第で見た目にも変化がつき、マンネリも回避。 グレースエットとブルーデニムは着まわし。ストール／SAYAKA DAVIS（ショールーム セッション） バッグ／ヤーキ（ヤーキ オンラインストア）







