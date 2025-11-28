「東京コミコン2025」香港俳優の来日が中止 大規模火災を受け救助活動、支援に専念
12月5日から7日まで幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」は28日、ルイス・クー、トニー・ウー、ジャーマン・チョンの3人が、香港で26日に発生した大規模火災を受け、来日を中止したと発表した。現地での救助活動および支援に専念するという。
【写真】東京コミコンにも登場予定！8年半ぶりに来日したジョニー・デップ
3人は今年日本で大ヒットした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』に出演。 12月5日・6日 の2日間にわたり来場し、会場では写真撮影会などのファン向けイベントも予定されていた。
東京コミコン事務局は、「イベント直前であり多くの日本のファンが出演を心待ちにしている状況を十分理解しつつも、現地の状況を最優先すべきと判断し、参加を断念する決定に至りました」と伝え「東京コミコンとしても、出演者の立場・心情を踏まえ、この判断を尊重することといたしました」とした。
またルイス・クーは今回の事態を受けて「香港で発生した大規模な火災事故により深刻な死傷者が出たことに、私たちは深い悲しみを覚え、香港市民の皆さまと心をひとつにして哀悼の意を表します。この事態を受け、『東京コミコン2025』の出演をお見送りせざるを得なくなりました」とコメント。
続けて「2025年12月5日および12月6日に予定されていた『東京コミコン2025』のすべてのイベントにつきまして、当方所属のアーティストは出席を控えさせていただきます。主催者ならびに関係各位に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
