¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬£²£µÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤Ç¤Î£²£±¡¦£³Ãû±ß¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï£²£±Æü¤ËÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò³ÕµÄ·èÄê¡£¥³¥í¥Ê²Ò¸å¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤À¤È¤¤¤¤¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ø£²Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡££±À¤ÂÓ£±Ëü±ßÄøÅÙ¡Ü¤ª¤³¤á·ô¤Ê¤É£±¿Í¤¢¤¿¤ê£³£°£°£°±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë»È¤¤Æ»¤Ï°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô£³£°£°£°±ß¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡£¡Ö¤À¤«¤é¥×¥Á¹â»Ô¤Ë³§¤¬¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¼«¼£ÂÎ¤¬¡È¥×¥Á¹â»Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤ò¹©É×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Ã¤¿£³£°£°£°±ß¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤È»×¤ï¤»¤ë¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤¬¤â¤·¼«¼£ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Ê¤é¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥Èºî¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó»æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ®¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¤ªÊÆ¤Î¿Í¤â¡¢ÌÓÉÛ¤Î¿Í¤â¡¢ÅôÌý¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡£Ä®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎáÚ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ¡££³£°£°£°±ß¤ò¤É¤¦»×¤ï¤»¤ë¤«¤¬¥Ç¥«¥¤¡×¤È¼çÄ¥¡£À¯ÉÜÂ¦¤«¤é¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»È¤¤Æ»¤Î»Ø¼¨¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£