¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¼Ö¤¬ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß10¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤À¤Ã¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁûÁ³¤È¤¹¤ë»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¹ñÆ»¤Ç¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤È¼«Æ°¼Ö¤Î»ö¸Î¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤¬ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¿ô½½¥á¡¼¥È¥ëÁö¹Ô¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10¡Á80Âå¤Î11¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤Î»àË´¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¼Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¼«Âð¤ÇÈ¯¸«¤·Ç¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË¤Ï»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¤Ë¼Ö¤òÅðÆñ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë