¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤é¤¤¤¤»þ·×¤òÉÕ¤±¤í¡×¤È¤¤¤¦Éã¡£¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤É¤¡È¹â¤¤¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¡É¤òÇã¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Ä¹´üÅª¤Ê¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¡×¤È¤Ï
¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î²Á³Ê¤È¡Èµ¡Ç½Åª¡É²ÁÃÍ
¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ëApple Watch¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¼êº¢¤Ê¡ÖSE¡×¥â¥Ç¥ë¤¬3Ëü±ßÂæ¤«¤é¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖSeries¡×¥â¥Ç¥ë¤¬6Ëü±ßÂæ¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¹âÀÇ½¤Ê¡ÖUltra¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï13Ëü±ßÁ°¸å¤«¤é¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎXiaomi¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¾¤Î³¤³°¥áー¥«ー¤«¤é¤Ï1Ëü±ßÁ°¸å¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤ÎÁªÂò»è¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¡Öµ¡Ç½À¡×¤È¡ÖÍøÊØÀ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¸µ¤ÇÄÌÃÎ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ç¤Î·èºÑ¡¢¿´Çï¿ô¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¤Î·×Â¬¤È¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯´ÉÍý¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÏÓ¤ËÃå¤±¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡Ö¼÷Ì¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖApple Watch Series 5¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·OS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï¿ôÇ¯¤´¤È¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤¬Á°Äó¤ÎÏÓ»þ·×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¡© ¤½¤Î²Á³Ê¤È¡È»ñ»ºÅª¡É²ÁÃÍ
°ìÊý¤Ç¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÏÓ»þ·×¤Ï²Á³ÊÂÓ¤¬Éý¹¤¯¡¢5Ëü±ß¤«¤é15Ëü±ßÁ°¸å¤Î¼ê¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹âµé»þ·×¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢Ç¯Îð¡¢¿¦¼ï¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿ôÇ¯¤Ç²ÁÃÍ¤¬¥¼¥í¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¡Ö»ñ»ºÀ¡×¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÏºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ¡³£¼°»þ·×¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤ì¤Ð¿ô½½Ç¯¡¢»Ò¤äÂ¹¤ÎÂå¤Þ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿²Á³Ê¤ÈÆ±Åù¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¹âµé»þ·×¤ò»ñ»º¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿»þ·×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö·ø¼Â¤½¤¦¡×¡Ö»þ´Ö´ÉÍý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸ÀÍÕ°Ê³°¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÎÉ¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¡Ç½Åª¤ÊÍøÊØÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ñ»º²ÁÃÍ¤È¼Ò²ñÅª¤Ê¿®Íê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊØÍø¤Êµ¡Ç½¡×¤«¡ÖÄ¹¤¯°¦¤»¤ë¥â¥Î¡×¤«¤É¤Á¤é¤òµá¤á¤ë¤«¤Ï¼«Í³
¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬À¸³è¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Äー¥ë¡×¤Ê¤é¡¢¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤ÏÄ¹¤¯°¦¤»¤ë¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Éã¤Î½õ¸À¤â¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤âÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ·×¤Ë²¿¤òµá¤á¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸å²ù¤Î¤Ê¤¤»þ·×¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
Apple¸ø¼° Apple Watch
¼¹É®¼Ô : ÉÍºêÍÚæÆ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î