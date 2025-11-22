俳優の鈴木福（21）が21日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。大学で学んでいることを明かす場面があった。

現在21歳だという鈴木は11年のドラマ「マルモのおきて」（フジテレビ）など子役として大ブレーク。芸能の仕事は「0歳で事務所に入って、1歳からやっていますね」と回顧した。

大学3年生になったと言い、どういうことを学んでいるのかと問われると「今メインでやっているのは、脳神経科学の分野で。とか運動生理学をやって。お芝居を科学的に見てみようっていう」と回答。

「脳波とか筋電とか心拍とかを測れる装置があるので、お芝居の体の状態を測って、こういうことあるんじゃないのみたいなことをやってみようとしてます」と説明した。

今も大学に「行っています」とし、MCの笑福亭鶴瓶は「それが大変やで。大学行っているっていうのが」と感心。鈴木は日本テレビ朝の情報番組「ZIP！」では木曜パーソナリティーも務めており、「朝早いです。学校もそうですし、仕事が何よりあってくれるので、そこを止めたくないという思いが強いからこそ、どっちつかずにならないようにというか。そこは凄く」と力を込めた。

両立については「不安もありました」と話したものの「このお仕事でやっていくための大学生という捉え方を自分の中でしていたので。特に俳優業でプラスになることは絶対自分でやりたいなと思って。常に止めないっていう」との思いを明かした。

鈴木は23年4月に慶大の環境情報学部に入学していた。