まるちゃんがまだ生後77日の赤ちゃんだった頃、飼い主さんとおもちゃで遊んでもらっていたところへぽこちゃんがやってきて、お顔をチョイチョイ。その後に起きたハプニングとまるちゃんの表情が可愛らしく、大きな反響を呼びました。

「ちょんに愛を感じた」「顔ちょん❤たまらんよ」と評判で、30万回以上再生されています。

【動画：おもちゃで遊ぶ赤ちゃん犬→お姉ちゃん犬も混ざってきて…想定外のハプニングと『まさかの表情』】

まるちゃんのところへやってきたのは…？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『poco_mame23』へ投稿された、豆柴姉妹の「ぽこちゃん」「まるちゃん」の様子です。まだまるちゃんが生後77日の赤ちゃんだったある日、飼い主さんとおもちゃで楽しく遊んでいたのだそう。

そこへやってきたのは、ぽこちゃん。近づいてきたかと思うと、おもむろに前足を伸ばしてきて、おもちゃに夢中になっているまるちゃんのお顔を遠慮がちに“チョイチョイ”。

気を取られて思わず…？

夢中だったところを突然チョイチョイされたからか、びっくりした顔でぽこちゃんを見つめるまるちゃん。その後また遊び始めたものの気を取られてしまったのか、ここでハプニングが…！

なんと、うっかりおもちゃを口から離してしまったまるちゃん。転がったおもちゃを見つめる視線の先で、またやってきたぽこちゃんがおもちゃをパクリ。こうして、おもちゃを渡してしまうことになったのでした。

その後のまるちゃんはというと…？

そのままぽこちゃんはおもちゃを持って行ってしまい、それを見たまるちゃんはまるで「しまったー！」とでも叫んでいるかのようなお顔に。その後ゴロゴロ大暴れしているところも、駄々をこねているみたいで愛らしいです。

現在のまるちゃんは、ぽこちゃんとは約3歳差というのを感じさせないほど大きくなりました。これからも可愛い豆柴姉妹と飼い主さんご家族との、ほっこりする日々が見られるのを楽しみにしています。

この投稿へは「めっちゃカワイイ」「超可愛い堪らん」「遠慮がちにコツンがいいね！ちびちゃんも可愛い」「チョイってするぽこちゃん 愛おしいーーーです」「なんと微笑ましい」「ぽこちゃんのポンの優しさ、たまりません」「朝から癒される～」「あー可愛いいいずっとみちゃうよ」「ちょんのおててが優しい可愛い～」など、赤ちゃんの時のまるちゃんの愛らしさや、ひょっこり現れておもちゃを持って行くぽこちゃんのお茶目な姿に魅了された視聴者から、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『poco_mame23』では、仲良しの豆柴姉妹「ぽこちゃん」「まるちゃん」と飼い主さんご家族との日常が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「poco_mame23」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。