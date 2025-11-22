日本テレビ『news zero』で21日に放送された『巨人軍監督日記 第2章』。シーズンが終わり最終回を迎えました。今季のまとめを阿部慎之助監督が口にしました。

阿部監督の就任初年度の24年はリーグ優勝を飾った巨人ですが、今季は70勝69敗でリーグ3位となると、CSファーストステージでDeNAに2連敗を喫しシーズンに終わりを告げました。

阿部監督は「やっぱり岡本の不在。戸郷の不調だったりとか。すごくそれが響いてしまった」と話します。

チームの主砲である岡本和真選手が5月6日の阪神戦、ファーストでの守備時に相手選手と交錯し、負傷交代。左肘のじん帯損傷と診断され約3か月の長期離脱を余儀なくされました。また戸郷翔征投手は20年9勝、21年9勝、22年から3年連続12勝と巨人のエースとしてチームをけん引し、今季開幕投手を務めましたが、そこから3試合で0勝2敗、防御率11.12と苦しみ、プロ7年目で再びファームで調整する日々も過ごしました。

阿部監督は「それをカバーできなかったっていうね。そういうのは自分自身もすごく責任を感じてますし、そういうシーズンだったかなって思います」と話し「まあもうなんていうかこう細かいことをやっぱ初年度には結構徹底してたんですけど、それがなかなか成功に結びつかなくて。そういう凡事徹底(当たり前の事を徹底的に行う事)をさせられなかったっていう、僕の反省がすごく大きいのかなっていう、それだけは自分で思いました」と反省を述べました。