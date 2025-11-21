フジテレビ系「めざましテレビ」は21日、公式サイトで番組の放送内容について謝罪した。

公式サイトでは「11月18日（火）の放送内容につきまして、さまざまなご意見をいただきました。視聴者の皆様に不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。今後とも安心してご覧いただける番組づくりに努めてまいります」と記載された。同日の放送回では、timelesz篠塚大輝が同番組内で不適切な言動があったとして、SNSなどで物議を醸していた。

timeleszも所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じて謝罪文を発表。「この度は、番組出演時のメンバーによる不適切な言動により、多くの方々に不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と発表。「メンバー8名で話し合いを行い、多くの方々に支えていただいているにもかかわらず、その想いに反して、不用意かつモラルに反した発言であったこと、そして表現する者としての自覚に欠けていたことを、当人はもとよりグループとして深く反省し、真摯に受け止めております」と伝えた。

謝罪文の末尾には、メンバーの菊池風磨、佐藤勝利、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の8人が直筆の署名を添えた。