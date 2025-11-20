義母に10万円を要求されたら？後悔しないための「断り方・貸し方」【ママリ】

義母からお金を貸してほしいと言われたけれど…

義母からいきなり「お金を貸して」と言われ、どうしたらいいのか迷っているという、投稿者さん。使い道は、義父分の引き落としで、何の引き落としなのかもよくわからないそうです。そんな状況で、10万円を貸すのは普通なのでしょうか…。ママリに寄せられた声をご紹介します。

皆さんは義実家にお金を貸して欲しいと言われたら貸しますか？？

先日、義母から主人の携帯に10万程貸して貰えないかと連絡がありました。今月の引き落としが多く7、8万が間に合わないのとの理由でした。



義父の引き落とし分で、何の引き落としなのか義母も知らないし、主人が聞いても教えてくれません…

貸せない金額ではありませんが、もうすぐ第二子の出産ですし春は固定資産税や車の税金もあり新車も購入したばかり、産まれたら更に生活費も増えます。

今まで家族の為に子供の為にと節約して貯めた大事な貯金ですし、妊娠を機に退職しているので今は専業主婦で余裕で生活している訳でもありません。

正直そんなお金を払いたくありません。



義父（正社員）、義母（パート）、義弟（バツイチ）と世帯収入はうちよりも断然多いのに…と思ってしまいます。



取り敢えず貸せないと伝えて貰いましたが、主人の親なのに冷たかったかな…長男ですし義家族が困っていたら貸すのが普通なのか分からなくなってしまいました。



皆さんなら1度位は貸しますか？

因みに返済は暫く難しい、返って来てもだいぶ先になると思います。 出典：

お金を貸してほしいなら、なんのために貸してほしいのかを、しっかりと説明してほしいですね。



また、世帯年収もじゅうぶんあるように感じますが、10万円は自分たちで用意できないのでしょうか。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

家族が困っていたら貸してしまう

お金の貸し借りは本当に大嫌いなんですが

自分の親が困ってたら多分援助するだろうし

義親にも貸します。。



実際に貸してます(;´д｀)

本当に嫌なんですけど。

そのかわり、本当はお金の貸し借りはしたくないこと伝えて、いつまでに、どうやって返すかとかそういうことはちゃんと決めてからです(>_<)



返せる補償がないのなら貸さないです！ 出典：

「本当はイヤだけど、家族がこまっていたら貸してしまう」というこちらのママ。それでも、「本当は貸し借りをしたくない」ということを伝え、返済の期日なども決めてから貸すそうです。



貸すにしても、しっかり詳細を話し合ってからがよさそうですね。

あげてもいいと思える人には貸す

自分達の生活のが大事なので貸しません…😖



お金は貸すんぢゃなくあげたんだと思え!!と教えられたのでそう思える相手なら貸します❣️



でも基本金の貸し借りはしませんね…いくら身内でも😥 出典：

「お金をあげてもいいと思える相手にだけは貸してもいい」というこちらのママ。それでも基本は身内でも貸し借りはしないそうです。

義実家へ貸す場合は夫の貯金から

私は何度か渡しています(^◇^;)

とはいっても、私たち夫婦は共稼ぎで財布は別々なので、夫が口頭で『◯万円渡そうと思う』と報告して、夫の貯金から出す形です。

もともと結婚前に義両親（年金生活）を扶養しなければならない経済状況であることを了承していたこともあり、また色んな面で良くしてもらっていることもあり、納得して渡していますが…

世帯収入の多い義両親なら、ちょっと納得できないし、モヤモヤするかと思います。いくら義両親でもお金にだらしない生活をしている結果で、これが度重なるのであれば、話し合いを設けますね… 出典：

共働きで夫婦別財布というこちらのママ。そのため、何度か義実家にお金を貸したことはあるそうです。しかし、それはあくまで夫の貯金からだそうですね。



自身の実家には、自分の財布から…義実家には、夫の財布から。このパターンだともめにくいかもしれませんね。

貸す・貸さないは自由、ただしその選択は慎重に

お金の貸し借りは、なるべくしたくないものですよね。しかし、自分の親や、夫の親となると、貸してあげたくなる気持ちもわかります。



貸す・貸さないは、それぞれの夫婦の考え方があると思うので自由ですが、その際、夫婦間での話し合いや、貸す相手との話し合いなどをした上で、後悔のないようにするのが良いですね。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）