ÂæÏÑÁíÅý¤¬¤¹¤·¥é¥ó¥Á¤ÇÆüËÜ»Ù±ç¤ò¼¨º¶¡¡Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÏÌÔÈ¿È¯¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×
¡¡ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤¬¤¹¤·¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤ë²èÁü¤ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·ÆüËÜ»Ù»ý¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡Ö¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦º£Æü¿·Ê¹¤¬£²£°Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×´ØÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍê»á¤Ï£²£°Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¡Öº£Æü¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¤¹¤·¤È¤ß¤½½Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãë¿©¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£²èÁü¤ÎÀâÌÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¼¯»ùÅç»º¤Î¥Ö¥ê¤äËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Û¥¿¥Æ¡×¤È¤ï¤¶¤ï¤¶µºÜ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¼¨¤¹°Õ¿Þ¤¬¤Ë¤¸¤àÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï¡¢ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÎÎÅÚ¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡£ÍêÀ¶ÆÁÅö¶É¤¬¤É¤ì¤Û¤É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢¤³¤ÎÅ´¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÓ»á¤Ï¡¢¹â»ÔÈ¯¸À¤Ë¸ÀµÚ¤·¡ÖÆüËÜ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂæÏÑ¤òÉðÎÏ¤ÇÀêÎÎ¤·¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀêÎÎ»þ´ü¤ÎÂæÏÑ¿ÍÌ±¤Ï¿¼¹ï¤ÊºÒÆñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¿ô½½Ëü¿Í¤ÎÆ±Ë¦¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢À¯¼£Åª¸¢Íø¤â¿®¶Ä¤Î¼«Í³¤âÊ¸²½¤Î¼«Í³¤â¤Ê¤¯¡¢¹ÛÊª»ñ¸»¤äÀ¸³èÊª»ñ¤Ï¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÎ¬Ã¥¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿¯Î¬¼Ô¤ÏÂæÏÑ¤Ç¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ºá¹Ô¤òÈÈ¤·¡¢ÂæÏÑ»Ë¾åºÇ¤â°Å¤¤°ìÊÇ¤ò½ñ¤»Ä¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÓ»á¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆüËÜÂ¦¤ËÂÐ¤·¹â»Ô»á¤ÎÂæÏÑ´ØÏ¢È¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ïà°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñá¸¶Â§¤ò·ø»ý¤·¡¢ÃæÆü´Ö¤Î£´¤Ä¤ÎÀ¯¼£Ê¸½ñ¤ÎÀº¿À¤ò½å¼é¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÛ£Ëæ²½¤·¤¿¤ê¡¢Îò»Ë¤òµÕ¹Ô¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
