ÃæÆü´Ö¤ÎÂÐÎ©¥à¡¼¥É¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤òºÆ¤ÓÀÚ¤Ã¤¿¡£
19Æü¡¢»þ»öÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÆ±ÆüÄ«¡¢Àµ¼°¤Ê³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¶Ø»ß¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¡£Åö½éÃæ¹ñ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÊ¡Åç±øÀ÷¿åÊü½Ð¤òÍýÍ³¤Ë¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òºÆ³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢º£·î5Æü¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»»ºÎäÅà¥Û¥¿¥Æ6¥È¥ó¤òÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½é¤á¤ÆÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢7Æü¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤Î·³»ö²ðÆþ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜ»ºµíÆù¤ÎÃæ¹ñ¸þ¤±Í¢½ÐºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤â¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤µ¤ì¤¿¤È¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï19Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ØÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¿å»ºÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÍú¹Ô¤·¡¢À½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤¬Ãæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ï¸½ºß¡¢ÌóÂ«¤·¤¿µ»½ÑÅª»ñÎÁ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖºÇ¶á¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿å»ºÊª¤òÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤â»Ô¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£È¯¸ÀÅ±²ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÃÇ¸Ç¤¿¤ëÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡×¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÎ±³Ø¡¦Î¹¹Ô¼«½Í´«¹ð¡¢ÆüËÜ±Ç²è¾å±Ç±ä´ü¤Ê¤É¡É¸ÂÆüÎá¡É¤ËÂ³¤¡¢¿å»ºÊªÍ¢Æþ¤ÎÃæÃÇ¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂÐÆüÀ©ºÛ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½ÐÀ©¸Â¤òÄÉ²ÃÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¹Ö¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü¶ÉÄ¹µé¶¨µÄ¤âÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤òË¬¤ì¤¿ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬¡¢ËÌµþ¤Î³°¸òÉôÄ£¼Ë¤ÇÎÒ¦¾¾¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢Ìó20ÉÃ¤Û¤É¤ÎÃ»¤¤±ÇÁü¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨µÄ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢Ä£¼Ë¸¼´ØÉÕ¶á¤Ç¡¢Î¶ÉÄ¹¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÎä¤¿¤¤É½¾ð¤Ç¶â°æ¶ÉÄ¹¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢¶â°æ¶ÉÄ¹¤ÏÎ¶ÉÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤º¤«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Î¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ãæ²ÚÌ±¹ñ½éÂåÁíÅý¡¦Â¹Ê¸¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³Éþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£Ãæ»³Éþ¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤â±ÜÊ¼¼°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¦¹ñ¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤À¡£ËèÆü¿·Ê¹¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤¬»öÂÖ¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀëÅÁÀï¤Î°ì´Ä¤È¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿ÍÌ±ÉþÉ÷¤ÎÉþÁõ¤â¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¡É°¦¹ñÅª¡É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£»þ»öÄÌ¿®¤Ï¡¢¶â°æ¶ÉÄ¹¤¬²£¤ËÎ©¤ÄÄÌÌõ¤ÎÊý¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤¬Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÆüËÜÂ¦¤È¤·¤«¤ë¤Ù¤¯Ä´À°¤µ¤ì¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢¥×¥ì¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤ËÂÐ¤·¤·¤«¤ë¤Ù¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÃæÆü´Ö¤ÎÂÅ¶¨ÅÀ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢Íû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨µ¡²ñ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£22Æü¤«¤éÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ëG20¡Ê¼çÍ×20¥«¹ñ¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ÇÀÜÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤¿¤À¤·Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö²ñ¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£