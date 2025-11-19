この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で、「【要注意】受診前にやめた方が良いこと５選」と題した動画を公開。多くの人が良かれと思ってやっている行動が、実は治療の妨げになったり、歯科医を困らせていたりする可能性があると指摘し、受診前に意識すべき5つのポイントを解説した。



前岡先生が最初に挙げたのは「一生懸命、歯を磨くこと」。意外に思われるが、歯科医師が確認したいのは「普段どれくらい磨き残しがあるのか」であるため、受診直前に普段やらないような念入りな歯磨きをしても意味がないという。普段通りの状態で受診し、磨き残しの癖をチェックしてもらうことこそが、改善への近道であると説明した。



次に、女性がやりがちな「リップクリームや口紅を塗ること」を挙げた。特にツヤツヤになるタイプのリップクリームは、治療中に唇を引っ張る際に滑ってしまい、処置がしづらくなるとのこと。また、口紅は器具に色が移ったり、唇以外の場所に付着してしまったりと、治療とは別の部分で手間がかかるため、避けた方が良いと語った。



さらに「取れてしまった詰め物や被せ物をティッシュに包んで保管すること」も注意が必要だ。ティッシュに包むと家族がゴミと間違えて捨ててしまう可能性が非常に高いと警告。もし捨てられてしまうと、その日のうちに応急処置をすることが難しくなり、治療期間が1回分延びてしまうこともあるという。取れたものは、中身が見えるジップロックなどに入れて保管することを推奨した。



このほかにも「長い髪をまとめずに下ろした状態での受診」や「白や淡い色の服を着ていくこと」など、治療をスムーズに進めるための具体的なアドバイスを提示。動画の最後で前岡先生は、これらの少しの配慮が治療の効率を格段に上げると締めくくった。