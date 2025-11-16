次、コレ買ってーーーッッ！！【コストコ】ティータイムがシャレる♡「新作スイーツ」

【コストコ】の華やかなビジュアルに仕上がった「新作スイーツ」に注目。ティータイムの気分を上げてくれそうなスイーツが登場しており、みんなでシェアできるのも魅力的です。今回は紅茶のカップケーキ、栗のバーケーキをご紹介。ドリンクと共に味わいながら、おうちで優雅な気分を楽しんでみては？

2種類の味が楽しめる「アールグレイカップケーキ」

華やかにデコレーションされた、おしゃれな新作カップケーキです。生地にはオレンジピールとアーモンドがトッピングされていて、2つの味わいを食べ比べできる楽しさもあります。アールグレイならではの柑橘系の風味に、爽やかな食べやすさも感じられそう。1パック全8個入りで、みんなでシェアできるのも魅力的。

クリームが濃厚そうな「モンブランバーケーキ」

細長い生地をカットしてシェアできるバーケーキ。天面には栗がトッピングされており、各層の断面が華やかに映えるおしゃれな仕上がりです。@potipoti212さんによると「クリーム濃厚で存在感たっぷり」なうえに「下のクリームにも栗のつぶつぶ入ってて」と、食感の変化も楽しめるよう。自分へのご褒美にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino