餃子の王将、期間限定で″スタンプ2倍押し″開催中！お得にスタンプ大量ゲットのチャンスだよ。《30日まで》
餃子の王将は、2025年11月16日から30日までの期間限定で、「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」のスタンプを、通常時の2倍押印する"スタンプ2倍押し！！"を実施しています。
オトクに溜めて限定グッズをゲット！
餃子の王将では、25年12月14日まで「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を開催中。
集まったスタンプの数で、会計が毎回5％割引になる「ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード」をはじめ、餃子の王将オリジナルグッズと交換ができます（オリジナルグッズは数量限定、なくなり次第終了）。
"スタンプ2倍押し！！"の期間中は、各種割引処理後の会計金額500円ごとに押印してもらえるスタンプが、通常1個のところ2倍の2個押印されます。
「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」の開催期間は、25年6月27日から12月14日まで。"スタンプ2倍押し！！"の実施期間は、11月16日から30日まで。
景品の交換期間は、25年7月1日から12月21日まで。全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で実施しています。
景品の一覧は、以下の通り。
スタンプ25個：「2026年版 ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(会計5％割引)」
スタンプ35個：「2026年版 ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(会計5％割引)」＋ [選べる限定グッズ] 1点
スタンプ50個：「2026年版 ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(会計5％割引)」＋ [選べる限定グッズ] 1点
[選べる限定グッズ]は、以下の通り。
【スタンプ35個】
・ハードポーチ
アタッシュケース風デザインのハードポーチは、外側がハードで中身が潰れにくく、持ち運びも安心です。PC・スマホ周辺機器等ガジェット類の収納にも便利。ファスナーを開けると、内側には餃子のイラストがデザインされています。
・マルチショルダーバッグ
スマホショルダーやカード入れとしても使える、便利なマルチショルダーバッグ。ストラップをつけて身に着けるだけではなく、紐を外せばインナーバッグとしても使えますよ。内側には人気メニューのイラストがデザインされています。
【スタンプ50個】
・スープジャーまんぞくセット
保温・保冷スープジャー(容量350ml)、箸とレンゲのカトラリーセット、保温・保冷ランチバッグがセットになった、これ一つでランチに出かけられる、手軽で便利なセットです。スープジャーは昨年好評だったマイボトルとお揃いのデザイン。店舗でオーダーを通す際に使われる"王将用語"のルビが入っています。
・2025年干支入りラーメン鉢
自宅でお店の気分を味わえるラーメン鉢は、深さのあるオシャレなフォルム。今年の干支の「巳（み）」と餃子の可愛いイラスト入りで、ふちのデザインは「王将」という文字がデザインされています。
実際の景品とは、デザインが一部異なる場合があります。なお、景品は非売品です。
選べる限定グッズは数量限定で、無くなり次第終了。
