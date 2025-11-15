実家で見つけた「鳳凰の100円硬貨」…現在は“額面の数倍”の価値があるって本当ですか!? 高く売るにはどうすればいいでしょうか？

いわゆる「鳳凰100円銀貨幣」とは？

財務省の「通常貨幣一覧」によると、100円銀貨幣（鳳凰）は昭和32～33年に発行されていた100円硬貨です。

表面には名前の通り鳳凰が、裏面には日章と桜花が刻まれており、現行の100円硬貨のようなアラビア数字の100の刻印はありません。「現在発行されていないが通用力を有する貨幣」の中でも、発行期間が2年と短いため目にする機会はあまりないかもしれません。

なお、鳳凰100円銀貨が発行された背景として、戦後の日本経済の復興と国内外の信頼回復が挙げられます。1950年代後半は高度経済成長期に入り始めた頃であり、国際的な経済力をアピールするために新しい硬貨を発行しました。また、好景気により100円玉を紙幣から硬貨にしてほしい声が高まったのも1つの要因です。



「鳳凰100円銀貨幣」、現在では“額面の数倍”の価値がある？

短い期間ではあるものの一般に流通した貨幣であるため、古銭としての希少価値はほとんどありません。しかし、銅や亜鉛のほかに銀を60％含んで鋳造されているため、銀の含有量に基づく、いわゆる銀地金の価値では額面を上回る例も少なくないようです。

なおかつ極美品の状態なら、あるコイン店では昭和32年の鳳凰100円銀貨が1枚1500円で販売されていたり、あるネットオークションでは1枚あたり約1900円の価格を提示したりする例もあるようです。

独立行政法人造幣局によると、鳳凰100円銀貨の発行枚数は昭和32年が3000万枚、昭和33年が7000万枚となっています。特に昭和32年は発行枚数が少ないため、相対的に高値がつきやすい傾向のようです。



「鳳凰100円銀貨幣」を高く売るには？「銀相場」の動向も重要？

鳳凰100円銀貨を高く売るためには、銀貨の状態を良好に保つことが重要です。未使用品はコレクターからの需要が高いため、プレミア価格がつく可能性があります。湿気・直射日光を避けて容器に保管し、取り出す際は指先の皮脂や汗が付着しないように手袋をつけましょう。

また、鳳凰100円銀貨のように地金の価値に重きが置かれている貨幣を売買する場合、素材となっている貴金属の相場を見ることも重要なようです。

田中貴金属工業株式会社が公開しているデータによると、2020年10月の銀価格の参考小売価格は1グラムあたり平均84.31円（税抜）でした。しかし、2025年11月13日時点の銀価格（店頭小売価格）は295.35円（税込）と高騰傾向にあります。

なお、日本には貨幣損傷等取締法があり、貨幣を損傷または鋳つぶす（溶かす）、そのために集める行為は禁止されています。容易に行えることではないものの、地金を抽出する行為は厳禁です。

また、鳳凰100円銀貨には銅や亜鉛も含まれているため、そのままでは銀地金として取り扱うことはできません。そのため、銀相場の影響は受けるものの、その価値には差が生じるようです。



まとめ

鳳凰100円銀貨に、古銭としての希少価値はほとんどありませんが、銀を60％含んでいるため、銀地金の価値では額面を上回る場合があるようです。

そのまま銀地金として取り扱えるわけではありませんが、銀の価格は近年高騰しているため、保存状態が良ければ高額で取引できるかもしれません。状態の良い鳳凰100円銀貨を持っている人は、湿気・直射日光を避けて容器に保管し、素手で触らないようにしましょう。



