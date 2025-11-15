万博アートディレクター、重大発表予告→万博ロス勢歓喜「胸熱」「紅白のミャクミャクが出て来そう」
NHKは14日、公式サイトで大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）のキービジュアルを公開した。今年大きな話題となった大阪・関西万博でデザインやサウンドスケープにおけるクリエイティブディレクター・アートディレクターを務めた引地耕太氏が手掛けたことが発表された。
【画像】「大屋根リングに見えてきた」引地耕太氏デザインの『紅白』キービジュアル
「つなぐ、つながる、大みそか。」という今年のテーマを、円や円環をモチーフに表現。これまでの100年にリスペクトを込めながら、次の100年へつなげていく。これからの輝かしい未来を祝福するような躍動感あふれるキービジュアルになっている。
引地氏は13日にNHK紅白歌合戦の公式Xの投稿をリポスト。また「明日、大事な発表があります」と報告していた。そしてその翌日に【ご報告】と題し、「今年の紅白のクリエイティブ/デザインにおけるクリエイティブディレクション/アートディレクションを担当することになりました。本日、まずはキーヴィジュアルとロゴが発表となりました。今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白。また万博イヤーを締めくくるにふさわしい、素晴らしい紅白をつくれるようNHKの皆様と共に協力し良い番組を届けられるよう全力で頑張りたいと思います。そんな素晴らしい節目の重要な年に、このような大役にご指名いただいたこと大変光栄に思っています」と報告。
また「今年のテーマは『つなぐ、つながる、大みそか。』戦後80年経った今も国内外で様々な『分断』が進んでいます。そんな今だからこそ、紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超えつなぐ、つながる番組になる。まさに今年の万博や、万博のデザインシステムやこみゃくのコンセプトとも共鳴するようなこのメッセージをデザインとクリエイティブの力でみなさまに届けられるよう頑張りたいと思います」と万博とのつながりにも言及した。
この投稿に「うわーー！これは嬉しい」「万博に行った人達は大屋根リングやこみゃくを思い出して胸熱」「ミャクミャク出てきたら泣いちゃうかもです」「こみゃくも出てくるかな」「大屋根リングに見えてきた」「ミャクミャク＆こみゃく待ってるで〜」「紅白のミャクミャクが出て来そう」といったコメントが寄せられた。
