「冬ボーナスのドキドキ感がなくなり、つまらない」年収900万円、40代管理職の告白　年俸制のリアル

冬のボーナスシーズンが到来し、支給額だけでなく、その制度や仕組みに複雑な思いを抱く人もいるようだ。

投稿を寄せたのは、千葉県の40代男性（年収900万円／素材・化学・食品・医薬品技術職）。ボーナスの額は明かしていないが、管理職になって年俸制に移行したことで、ボーナスへの感覚が変わってしまったという。

「管理職になって、年俸制になったので５月に金額が分かるようになった」「計画性は良くなったが夏期賞与は直前だからいいけど、冬期はドキドキ感がなくなり、つまらなくなった」

これに対し、男性は「贅沢な悩みだとはわかっています」とも書き添えている。（文：篠原みつき）

企業型確定拠出年金でややこしいことに

年収900万円は高水準といえるが、男性には計画性が向上したこと以上に気になる点があるようだ。

今年のボーナスは「ベースは減ったけど、個人成績加点と企業型確定拠出年金（DC）の掛け金がプラスされて全体では+20万円」だったという。総額は増えているものの、その内訳にモヤモヤがある。

「選択制DCだから増えたはずの分を掛け金にされていそうなので、ベースが下がったようにしか見えない」

選択制DC（企業型確定拠出年金）は、老後の資産形成には有効な制度だ。しかし、この制度では、本来は給与や賞与として受け取るはずだった金額の一部を「掛け金」として拠出する形をとる。男性は、総額の内訳として「DC掛け金」が計上されたことで、実質的な賞与の「ベース」部分が減らされているのではないか、と感じているのだろう。

働き方や給与体系が多様化する中で、かつてのような「ボーナスの楽しみ方」も変わりつつあるのかもしれない。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU