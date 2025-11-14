笑いで社会の病巣を取り除く『ニート医師「井たくま」チャンネル』、唯一無二の動画クリエイター『KYS動画研究所』をご紹介します。

笑いで社会の病巣を取り除く『ニート医師「井たくま」チャンネル』

今週のピックアップ

『バキバキの味の素否定派VS本音しか言わない医者』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

井たくまさん：「普段は医者をやりながら、芸人としても活動しています。SNSがメインですが、芸歴は今4年目くらいです。もともと太田プロにいたのですが、先月退所し、今はフリーでお笑い活動をしつつ医者のバイトで食いつなぎながらSNSをやっているという感じです」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

井たくまさん：「特に深い考えはなく、ほとんど思いつきですね。芸人の養成所にいる時からSNSは始めたんですけど『今の時代、とりあえずやっといた方がいいかな？』くらいの本当に軽い気持ちでした。当時から職業あるあるをやっている方はたくさんいたので『医者あるあるをやったら面白いんじゃないかな』というのはありました」

――おすすめの動画は何ですか？

井たくまさん：「『バキバキの味の素否定派VS本音しか言わない医者』というタイトルの動画をおすすめします。これが多分、一番バズったきっかけの動画で、YouTubeでも1000万回再生されているのでこれを楽しんでもらえれば、他の動画も好きになってもらえるかなと思います。

僕は医者として発信する以上、厚生労働省やWHOの論文など、ちゃんとした根拠があることしか言わないと決めているんです。なので、センセーショナルなことは言えないんですが、その分論文をめちゃくちゃ吟味して『これなら言っても大丈夫だな』というラインを探りながら作っています。論文の中にも単なる相関関係なのか、しっかりとした因果関係なのかという違いがあり、僕はそこをかなり気にして信頼性の高い情報だけを扱うようにしています」

バキバキの味の素否定派VS本音しか言わない医者

https://youtu.be/IdPOFEFSmA0?si=hqN98r73iEgNJmTw



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

井たくまさん：「ショート動画から僕を知ってくれた方が多いと思うんですが、ぜひ月・木・金の夜9時半からやっている生配信に遊びに来てください。そこでは僕がすごく口悪く色々なことを話しているので、それが気に入ってもらえれば、末永く応援していただけるんじゃないかと思います。ぜひお待ちしています！」

医者あるあるのショート動画やライブ配信など幅広く活動する、井たくまさんの動画について、この機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『ニート医師「井たくま」チャンネル』

https://www.youtube.com/@ishyageinin

Xのアカウント『ニート医師「井たくま」』

https://x.com/ishyageinin

唯一無二の動画クリエイター『KYS動画研究所』

今週のピックアップ

『人見知りだらけのデスゲームがひどいｗｗｗｗｗ』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

KYSさん：「『KYS動画研究所』を運営しております『KYS』と申します。動画の内容に関しましては、平均1分弱ぐらいのネタ動画を投稿しております。手書きのイラストが動くような内容なんですけれども、クスッと笑えるような割と簡単に見れるような動画を心がけて作っています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

KYSさん：「動画を投稿し始めたのはニコニコ動画からなんですけれども、初めの方はアニメとかが好きだったんでキャラクターの声真似をして面白い動画を投稿するみたいなことに一時期ハマっていました。それからやっぱりなんか面白い動画作って笑ってくれたりとか、『面白い』って言ってくれることがすごく自分の中でモチベーションになっていました。歌が上手とかかっこいいとかそういうことよりも、動画見て面白いなって思ってくれることの方が自分の中で快感になって、それで動画を作ることが増えていきましたね」

――おすすめの動画は何ですか？

KYSさん：「おすすめは『人見知りだらけのデスゲームがひどいｗｗｗｗｗ』というタイトルの動画です。今までコント動画みたいなのは作ったことがあったんですけど、出てくる人みんないい人みたいな、そういう自分のテイストが生まれたのがここだと思っています。自分でもよく思いついたなと思うくらい、面白い設定だなって感じ、見返すぐらい好きですね。日本人らしさや日常のあるあるとかも入っていて、僕自身人見知りだったりするので、投稿して、みんながあるあるって言ってくれたことで『みんな人見知りなんだ』みたいな感じで嬉しかった思い出もあり、やっぱりこのシリーズが一番思い入れは強いですかね。

こだわった部分としては、間などを大変大切にしています。セリフを言うまでの間が0.5秒ほど違うだけで、面白さが少し半減してしまうことがあります。そのため、動画を書き出して再生してみて、『ここの間はもう少し空けた方が面白くなるだろう』といった具合に、間と空気感を何度も修正いたしました。特に、空気感を保つことは、かなり頑張った点だと感じています」

人見知りだらけのデスゲームがひどいｗｗｗｗｗ

https://youtu.be/tvplrGw5Ehk?si=GDusSyCkbeDoDE8x



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

KYSさん：「ゆるい動画が多いので、本当に暇な時、本当に何もやる気がない時にダラダラしながら寝転がりながら見てほしいですね。構えずにゆるっと見てくれたら嬉しいかなと思います」

思わず笑ってしまう動画を制作し続ける、KYSさんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『KYS動画研究所』

https://www.youtube.com/@KYS_LABO

Xのアカウント『KYS🐺』

https://x.com/KYSdane

