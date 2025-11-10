ミニマルなデザイン！gram eight フロアライト「NYOI」

インテリア照明ブランド「gram eight(グラムエイト)」は、新発想フロアライト「NYOI(ニョイ)」の応援購入プロジェクトを2025年11月11日(火)20時よりMakuakeにて開始します。

壁に立てかけるだけで設置できる、ミニマルなデザインの照明器具です。

gram eight フロアライト「NYOI」

プロジェクト期間：2025年11月11日(火)20:00 〜 12月24日(水)

プラットフォーム：Makuake

一般販売予定価格：33,000円(税込)

「gram eight」から、従来のフロアライトの「重い」「場所を取る」「面倒」といった課題をゼロから再構築した新製品「NYOI」が登場。

大きなシェードと重たいベースを取り払い、壁そのものをシェードとして利用する「一本の棒」という新しい形状のフロアライトです。

空間を解放するミニマルデザイン

「NYOI」の重さは約1.65kgと軽量です。

T字型の台座とシリコン製の滑り止めにより、壁に寄り添うように安定して設置できます。

これまで置けなかったわずかな隙間にもフィットし、空間を圧迫しません。

便利なリモコン＆アプリ操作

専用リモコンとスマートフォンアプリに対応しており、ソファやベッドから動かずに操作が可能です。

10段階の調光や、電球色から昼白色までの調色を自在に操り、その日の気分に合わせて光をデザインすることができます。

Makuakeプロジェクト概要

カラー：ブラック(標準) / ホワイト(Makuake限定)

Makuakeでのプロジェクトでは、限定の割引価格でのリターンが用意されています。

カラーは標準のブラックに加え、Makuake限定のホワイトもラインナップされています。

壁さえあればどこでも灯りの場所に変えられる、新感覚のフロアライト！

Makuakeにてプロジェクトが開始される、gram eight「NYOI」の紹介でした。

