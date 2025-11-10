全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の喫茶店『ラドリオ』です。

ピリ辛がクセになる大人のナポリタン

人気の「ナポリタン」はケチャップとトマトジュースにタバスコを加えるひと工夫。麺に絡む酸味とピリ辛のバランスが絶妙で、ヤミツキになるおいしさだ。

店の創業は戦後まもない頃の昭和24年。書店を営んでいたオーナーが文化人が集まるサロンとして開いたという。ホイップクリームを乗せたウィンナーコーヒーを日本で初めて出した店としても知られる。客の白熱した討論中でもコーヒーが冷めないように、との初代の心遣いだったそうだ。

ナポリタン900円

『ラドリオ』ナポリタン 900円 平日17時まではドリンク付きのセットで1300円 ※土・日・祝は終日

神保町『ラドリオ』

［店名］『ラドリオ』

［住所］東京都千代田区神田神保町1-3

［電話］03-3295-4788

［営業時間］11時半〜22時半、土・日・祝：12時〜19時

［休日］火

［交通］地下鉄半蔵門線ほか神保町駅A7出口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

