「厚手トップス」の上から羽織れる！【大人のハニーズ】40・50代の秋冬に♡「ゆったりブルゾン」

寒くなってきて出番が増えるセーターやスウェットトップス。そんな厚手のトップスの上からでも羽織りやすいアウターは、冬本番を前にチェックしておきたいところ。【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】には、ゆったりしたつくりのブルゾンが登場中。大人の秋冬コーデに取り入れやすそうだから、ぜひチェックしてみて。

甘すぎないデザインで着回しやすいふんわりブルゾン

【GLACIER lusso】「裾バルーンブルゾン」\6,900（税込）

袖と裾がふんわりとしたバルーンシルエットになった、ゆったりめのブルゾン。丸みのあるフォルムが、優しげで上品な雰囲気を演出。フェミニンコーデにも似合う一枚ですが、シックなカラーで可愛くなりすぎないのが大人世代にも嬉しいポイント。甘さを抑えた無地のシンプルなデザインなので、通勤にも活躍してくれそうです。

スカート合わせできれいめ上品コーデ

フロントのジッパーを開けて着ても、丸みのあるシルエットが映えるブルゾン。やわらかな印象で、フレアスカートとも好相性です。写真のように薄手のブラウスに重ねるのはもちろん、セーターなど厚手のトップスの上からも羽織りやすく、秋から冬まで長く着回せそう。首元がすっきりとしたデザインなので、ハイネックのトップスやマフラーとのコーデも楽しめそうです。

ゆったり & 長め丈で頼れるブルゾン

【GLACIER lusso】「ファー切替ブルゾン」\7,900（税込）

見た目にもあたたかみのあるフェイクファーを使った切り替えデザイン。ゆとりのあるシルエットで動きやすく、寒い日の重ね着にも頼れる存在です。ヒップを隠す長めの丈感で、寒さ対策をしながら体型カバーにも役立ちそう。スカートにもパンツにも合わせやすく、デイリーコーデにも取り入れやすそうです。

明るめグレージュで軽やかコーデ

フェイクファー切り替えデザインブルゾンのグレージュを使ったコーデ。明るめのカラーが軽やかで上品な印象です。重ね着したトップスの上から羽織っても余裕がありそうな、ゆったりとしたシルエットが魅力。きれいめにまとめたいときは、女性らしさを引き立ててくれそうなプリーツスカートを合わせるのもおすすめ。ちょっとしたお出かけにもぴったりの好印象コーデです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N