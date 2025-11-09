この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「大量買い出しは私にとって戦い！」驚愕の冷蔵庫パズル術を披露

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「圧巻！買ってきた食材を冷蔵庫＆パントリーに収納するぞ！」と題した最新動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが“大家族の食卓事情”について語った。HISAKOさんは動画の冒頭、「今日は月曜日の朝です」と説明し、8人の子供と大人2人、計10人分のご飯を毎日作る生活を送っていることを明かした。



冷蔵庫は家庭用最大サイズながらも、「子供8人分をってなったら、もうパズルみたいに入れへんかったら入りきらないんですよ」とその苦労を語る。買い出しに行けなかった翌朝は冷蔵庫がほぼ空っぽに。「これ、満タンになりますからね」と言いつつ、空っぽの冷蔵庫をオープン。パンコーナーや冷凍庫まできっちりスペースを計算し、整理術を披露した。



買い出しの後も、「あんだけ買っても、もう、あれ限界ですよね。買い物を一人で行くのにね」と買い物量の多さに驚きつつ、「冷蔵庫を大きな冷蔵庫に入れるとね、まだ、こんなに余裕があるんですよ」とのこと。しかし、「これ全部埋めれたら週に一回だけの買い物でいけるんですよ。持てないんですよ」と、実際は週の途中でもう一度買い足すことになると語った。



大量の食材を無駄なく使い切るため、「冷蔵庫の中に何が入ってるかっていうのを、ちゃんとやっぱ把握しないと、結局腐らせるっていうようなことになるんですよ」と指摘。収納のコツについては、「トレーをうまく活用すると、すごく冷蔵庫の中すっきりする」など具体的に紹介し、「これニトリですよ、ニトリ」とオススメも添えた。



牛乳や卵をズラリと並べる様子も映しながら、「これでも1週間もたないというのが、大家族の現状でございます」と締めくくったHISAKOさん。「笑顔で子育て。応援したくて作っちゃいました。ばぶばぶストアは概要欄からどうぞ。頑張らんでええ。適当でええ」と、前向きなメッセージで動画を終えた。