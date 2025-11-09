◇秋季高校野球東京都大会準決勝 帝京が9―0国士舘（2025年11月8日 神宮）

来春選抜の重要な選考資料となる秋季高校野球の東京都大会準決勝が8日に神宮球場で行われ、帝京が9―0で国士舘に7回コールド勝ちし、16年ぶり15度目の選抜出場当確に王手をかけた。目代（めだい）龍之介外野手（1年）が3ランを含む2安打5打点と大暴れした。

強打の帝京が豪快アーチで試合を決めた。6―0の7回2死一、三塁から5番・目代が左翼ポール際に3ラン。コールド勝利を決める高校通算6号に「神宮を一周できてうれしい。これからもっと自信を持ってプレーできる」と胸を張った。

1メートル87、91キロの屈強な肉体を持つスーパー1年生が2安打5打点と勝負強さを発揮。青森出身で中学時代は投げては最速147キロ、兼部した陸上では砲丸投げで青森1位に輝いたフィジカルエリート。多くの強豪校から誘いを受けて「帝京の練習試合を見た時に打撃のレベルが違うと思った」と進学を決めた。

3度の全国優勝を誇る一方、甲子園出場は11年夏が最後。名門復活を懸けた決勝へ「一戦必勝で楽しみたい」と表情を引き締めた。（柳内 遼平）