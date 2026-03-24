◇第98回選抜高校野球大会第6日2回戦中京大中京 9―4（延長10回タイブレーク） 帝京（2026年3月24日甲子園）中京大中京（愛知）が2回戦で延長10回の末に帝京（東京）を9―4で破り、5年ぶりとなる8強に一番乗りを果たした。1931年（昭6）の第8回大会に初出場以来、選抜で歴代1位を更新する通算60勝目をマークした。序盤から打線が活発で、3回1死満塁から4番・荻田翔惺（3年）が外角低めの変化球をすくい上げて先制の左