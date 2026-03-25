◇ファームリーグ西地区阪神5―1オリックス（2026年3月24日京セラD）阪神のドラフト1位・立石（創価大）が、プロ初のフルイニング出場を果たした。ファーム・リーグのオリックス戦に「5番・左翼」で先発。2―0の3回1死二塁の場面で、カウント0―1から岩崎の高め150キロをはじき返し、右前適時打とした。右脚肉離れから順調な回復を印象づけた。「高めの真っすぐ。しっかり捉えられたので良かった」実力の片りんを見せ