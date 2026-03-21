◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手（３７）が「７番・三塁」で先発出場し、第３打席でオープン戦１号を放った。東京ドームがこの日一番の大歓声に包まれた。１点リードの６回無死一塁。４球目の内角１４９キロ直球をさばき、左翼席前列に２ランをたたき込んだ。これで４戦連続安打となり、オープン戦３０打数９安打で打率を３割ちょうどとした。昨季は代打の切り札として存在感を示したが